20 dự án ở Đắk Lắk 'đứng bánh' vì chưa xác định giá đất 05/09/2025 20:25

(PLO)- 20 dự án ở Đắk Lắk dậm chân tại chỗ vì chưa xác định giá của 748 thửa đất thuộc diện giải tỏa.

Trao đổi với PLO, ông Lưu Quốc Bảo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư- xây dựng (BQLDA) Buôn Ma Thuột, thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện có 20 dự án trên địa bàn năm phường, một xã thuộc TP Buôn Ma Thuột cũ bị đình trệ do chưa có giá đất.

Máy móc tập kết tại dự án Đường 19-5 nhưng chưa thể thi công. Ảnh: T.T

Theo BQLDA Buôn Ma Thuột, hiện có 748 thửa đất thuộc 20 công trình chưa được xác định giá đất để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Nguyên nhân trực tiếp gây chậm trễ trong việc phê duyệt giá đất là UBND cấp xã chưa được giao, bố trí kinh phí. Từ đó không thể chủ động triển khai các bước cần thiết theo quy định; đặc biệt là việc thuê đơn vị tư vấn, xác định giá đất không thực hiện được.

Điều này khiến toàn bộ công tác lập, thẩm định, phê duyệt giá đất bị đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án, làm chậm quá trình giải ngân vốn đầu tư công.

Đường 19-5 được san ủi nhưng đến nay chưa thi công. Ảnh: H.T

Theo ông Bảo, sau khi giải thể cấp huyện, thành phố cũ, thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất được giao cho chủ tịch UBND cấp xã, phường.

Trước việc 20 dự án bị đình trệ, BQLDA Buôn Ma Thuột đã làm việc với các xã, phường liên quan. Tuy nhiên, lãnh đạo các xã, phường đều nêu khó khăn khi chưa được bố trí kinh phí.

Dự án đường Phan Huy Chú vẫn đang dở dang. Ảnh: T.T

“Trước khó khăn trên, chúng tôi đã có văn bản đề nghị BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét, bố trí kinh phí cho UBND các xã, phường để đẩy nhanh tiến độ các dự án” - ông Bảo thông tin.