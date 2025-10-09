Cần lập hội đồng thẩm định giá đất độc lập để giảm tình trạng 2 giá 09/10/2025 14:32

(PLO)- PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng cho rằng cần lập hội đồng thẩm định giá đất độc lập ở cấp tỉnh, áp dụng dữ liệu giao dịch thực tế từ sàn, ngân hàng, thuế để tính giá đất.

Ngày 9-10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia đối với các dự thảo Luật: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Quy hoạch (sửa đổi); Nghị quyết về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia đối với một số dự thảo Luật. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Lập hội đồng thẩm định giá độc lập cấp tỉnh

Liên quan lĩnh vực đất đai, PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên giám đốc Học viện Chính trị khu vực II góp ý cần quy định rõ nguyên tắc “giá bồi thường phải tiệm cận giá thị trường”, điều này bảo đảm người dân có chỗ ở, việc làm, thu nhập bằng hoặc cao hơn trước khi thu hồi đất.

PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng góp ý tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Điều này giúp tránh bất bình, khiếu kiện; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Đồng thời giá đất phải được xác định theo cơ chế thị trường, có kiểm soát rủi ro.

PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng góp ý cần lập hội đồng thẩm định giá đất độc lập ở cấp tỉnh, áp dụng dữ liệu giao dịch thực tế từ sàn, ngân hàng, thuế để tính giá đất.

Điều này giúp đảm bảo giá đất sát thực tế, giảm tình trạng 2 giá (giá Nhà nước và giá thị trường), minh bạch hóa quản lý tài chính đất đai. Siết chặt quản lý, sử dụng đất công và đất của doanh nghiệp Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM cho biết, qua triển khai Luật đất đai 2024 đã phát sinh một vướng mắc cần sửa đổi bổ sung.

Sở NN&MT kiến nghị là phải khơi thông nguồn lực đối với những loại đất mà công ty cổ phần đang nắm giữ. Cụ thể là kiến nghị quy định như sau:“ Xử lý đất của doanh nghiệp cổ phần hoá chưa có phương án hoặc phương án chưa đúng quy định giai đoạn 2007 - 2021 (do không có quy định hướng dẫn cụ thể).

Quy định này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa và đang quản lý sử dụng đất trong giai đoạn từ ngày 1-1-2007 đến ngày 31- 12-2021, nhưng tại thời điểm cổ phần hóa chưa lập phương án sử dụng đất hoặc có lập phương án sử dụng đất nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm đó thì doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm rà soát, kê khai và đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định của Luật này trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực.

Trường hợp đất đang được doanh nghiệp quản lý, sử dụng nhưng không còn nhu cầu hoặc không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì Nhà nước thu hồi theo quy định.

Trường hợp đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét giao đất có thu tiền sử dụng đất; Cho thuê đất, tùy theo mục đích sử dụng đã được phê duyệt.

Phân cấp cho UBND TP phê duyệt quy hoạch chung

Đại biểu kiến nghị Dự thảo Luật Quy hoạch cần phân cấp cho UBND TP phê duyệt quy hoạch chung của TP. Ảnh minh họa: Q.H

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, đề nghị bổ sung quy định về "khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung, trừ trường hợp không do lỗi của người sử dụng đất"

Bởi lẽ điểm d khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai 2024 chưa quy định khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với trường hợp người sử dụng đất “có lỗi”. Còn đối với các trường hợp người sử dụng đất không có lỗi thì không phải nộp khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Giám đốc Sở Quy hoạch -Kiến Trúc TP.HCM Võ Hoàng Ngân. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dịp này, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến Trúc TP Võ Hoàng Ngân cũng kiến nghị liên quan đến quy hoạch chung của TP.

Ông Ngân cho rằng thông tin, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung của TP.HCM theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn hiện hành thì quy hoạch chung của TP theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

"Dự thảo Luật Quy hoạch cần phân cấp cho UBND TP phê duyệt quy hoạch. Điều này tạo tính chủ động cho TP và đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính phù hợp" - ông Ngân nói.

Kết luận hội nghị, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Văn Lợi ghi nhận tất cả ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Các ý kiến này sẽ được Đoàn ĐBQH TP.HCM ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét và có ý kiến, từ đó giúp hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo đảm tính khả thi và phù hợp thực tiễn.