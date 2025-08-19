TP.HCM: Phường An Đông sẽ xây mới 2 trường học tại khu đất 203 - 211 An Dương Vương 19/08/2025 11:25

(PLO)- Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường An Đông đặt mục tiêu xây mới một trường tiểu học và trường mầm non trên trụ sở quận 5 cũ, địa chỉ 203 - 211 An Dương Vương.

Sáng 19-8, Đảng bộ phường An Đông (TP.HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự có ông Lê Hoàng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM; ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM.

Phường An Đông thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 5, 7, 9 của quận 5 cũ. Phường có diện tích tự nhiên là 1,32 km2, quy mô dân số hơn 81.000 người.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hoàn tất giải phóng mặt bằng với các dự án kéo dài nhiều năm

Báo cáo với Đại hội, bà Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng uỷ phường An Đông, nhìn nhận nhiệm kỳ qua địa phương đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Phường đã hoàn tất việc di dời, tái đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án kéo dài nhiều năm trên địa bàn như dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế quận 5 và dự án xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng (từ đường Mai Xuân Thưởng đến kênh Vạn Tượng).

Lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Đông. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cùng với đó, hoàn thành việc di dời người dân tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo, là chung cư cũ xuống cấp có nguy cơ sụp đổ. Toàn địa bàn cũng thực hiện chỉnh trang, cải tạo tổng cộng 41 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975.

Bước vào nhiệm kỳ tới, phường An Đông đặt mục tiêu cải tạo, sửa chữa 31 tuyến hẻm và 28 tuyến vỉa hè; xây dựng phường An Đông không rác thải đường phố.

Cũng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường sẽ xây mới một trường tiểu học và trường mầm non trên trụ sở quận 5 cũ. Cụ thể, xây mới Trường TH Văn Lang tại số 203 An Dương Vương, với diện tích 5.245 m2 (trụ sở UBND quận 5 cũ); xây mới Trường Mầm non Họa Mi tại số 211 An Dương Vương, với diện tích 3.400 m2 (trụ sở cơ quan MTTQ Việt Nam và các đoàn thể quận 5 cũ).

Tập trung chỉnh trang đô thị, phát triển giáo dục



Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lê Hoàng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, đánh giá dù nhiệm kỳ qua gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng phường An Đông đã nỗ lực và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tiêu biểu như phường đã hoàn thành trước hạn mục tiêu xoá hộ nghèo, cận nghèo; thu ngân sách và giao quân đều vượt chỉ tiêu; công tác chỉnh trang đô thị có bước tiến rõ rệt.

Ông Lê Hoàng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông cũng nhận định phường An Đông phải đối mặt với một số khó khăn trong nhiệm kỳ tới như diện tích nhỏ, dân số đông, áp lực lớn trong công tác quản lý đô thị, nhiều chung cư cũ; địa bàn có nhiều cơ sở giáo dục diện tích nhỏ, cần quỹ đất để đầu tư cơ sở vật chất,…

Ông Lê Hoàng Hải nhất trí với những mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình đột phá giai đoạn 2025 – 2030 mà phường An Đông đã đề ra. Trong đó, tập trung vào việc chỉnh trang, phát triển đô thị, đột phá trong phát triển giáo dục, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hoá, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

“Tôi tin tưởng rằng với lợi thế, tiềm lực của địa phương, cũng như việc phân tích, nhìn nhận các điểm mạnh, điểm yếu, phường An Đông hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu, chỉ đạo, các nhiệm vụ đột phá đã đề ra”- ông gửi gắm.