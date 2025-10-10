TP.HCM: Phường Chợ Quán đưa trí tuệ nhân tạo vào giải quyết thủ tục hành chính 10/10/2025 18:17

(PLO)- Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025, phường Chợ Quán đưa vào hoạt động AI Kiosk thông minh và Trạm dịch vụ công toàn trình nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Chiều 10-10, UBND phường Chợ Quán tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Chợ Quán giai đoạn 2025 -2030.

Tại hội nghị, UBND phường Chợ Quán và Trung tâm Dịch vụ Chuyển đổi số – Chi nhánh GTEL CDS đã ký kết kế hoạch phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2025 – 2026.

Lãnh đạo UBND phường Chợ Quán và Trung tâm Dịch vụ Chuyển đổi số – Chi nhánh GTEL CDS đã ký kết kế hoạch phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Ảnh: BP

Cụ thể, hai bên đã chính thức đưa vào hoạt động thiết bị “AI Kiosk thông minh” và “Trạm dịch vụ công toàn trình” tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Chợ Quán. Đây là hai sản phẩm công nghệ được tích hợp tuệ nhân tạo (AI) giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn.

Ngoài ra, GTEL cũng hỗ trợ phường Chợ Quán xây dựng Trung tâm Giám sát – Điều hành thông minh GIOC và Trang thông tin điện tử phường Chợ Quán.

Trong đó, Trung tâm điều hành thông minh sẽ cung cấp các giao diện giám sát - điều hành trực tuyến theo thời gian thực (realtime dashboard) các chỉ số, biểu đồ trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế, văn hóa xã hội, hành chính công….

Các chỉ số quan trọng này sẽ cập nhật thường xuyên liên tục, giúp công tác giám sát, điều hành của lãnh đạo phường được thuận lợi, khoa học, nhanh chóng trên các màn hình và điện thoại thông minh.

Người dân trải nghiệm AI Kiosk thông minh tại Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 phường Chợ Quán. Ảnh: BP

Bà Lê Thị The (thứ 2, từ trái sang) trải nghiệm AI Kiosk thông minh. Ảnh: BP

Tại Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025 của phường Chợ Quán, nhiều người dân háo hức trải nghiệm các tiện ích số mới như AI Kiosk thông minh và Trạm dịch vụ công toàn trình.

Bà Lê Thị The (ngụ khu phố 10) không giấu được sự ngạc nhiên khi chỉ sau vài thao tác đơn giản, trạm dịch vụ công đã tự động nhận diện nhu cầu, hướng dẫn chi tiết từng bước để bà hoàn tất thủ tục hành chính.

“Nếu được áp dụng thực tế thì tiện lắm, người dân chỉ cần quét CCCD, chọn thủ tục cần làm là máy hướng dẫn cụ thể từng bước, khỏi phải lo đi hỏi ai nữa”- bà The hào hứng.

Người dân phường Chợ Quán được hướng dẫn sử dụng Trạm dịch vụ công toàn trình. Ảnh: BP

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Ngọc Phát, Phó Chủ tịch UBND phường Chợ Quán, xác định chuyển đổi số là giải pháp then chốt, là phương thức đột phá để hiện đại hoá phương thức hoạt động bộ máy.

Ông Phan Ngọc Phát đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các khu phố, đặc biệt là tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ ra quân triển khai các giải pháp số hoá; vận hành khai thác hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh cấp phường; đẩy mạnh ứng dụng AI Kiosk thông minh để hỗ trợ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Đối với 25 tổ công nghệ số cộng đồng, ông phát động ra quân chiến dịch “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công. Đồng thời, phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng phục vụ thủ tục hành chính, sức khoẻ điện tử, học tập số và dịch vụ công trực tuyến.