TP.HCM tăng mức hỗ trợ lên 5 triệu cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi 28/08/2025 16:12

(PLO)- TP.HCM sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng (thay vì mức 3 triệu đồng) cho người sinh đủ hai con trước 35 tuổi, tầm soát trước, sau sinh cho mẹ và bé thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Nội dung được nêu trong dự thảo nghị quyết về chính sách khen thưởng, hỗ trợ với cá nhân, tập thể của UBND TP.HCM, được HĐND TP.HCM khóa X quyết nghị tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), diễn ra chiều 28-8.

Cùng với đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thuộc diện bảo trợ xã hội, sống tại xã đảo, đặc khu Côn Đảo 2 triệu đồng để tầm soát trước sinh, sơ sinh. Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đề xuất các chính sách khen thưởng cho tập thể thực hiện tốt các mục tiêu dân số.

Đối với tập thể xã có ba năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con sẽ được Bằng khen của Chủ tịch UBND TP, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng. Trường hợp 5 năm liên tục thì tiền thưởng tăng lên 60 triệu đồng.

UBND TP.HCM cũng có chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, xã đạt 100% ấp có nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất tặng giấy khen của Chủ tịch UBND TP.HCM kèm hỗ trợ 1 triệu đồng.

Xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ sẽ được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP kèm theo hỗ trợ 30 triệu đồng.

Cộng tác viên dân số ấp mà ấp phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng sẽ được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã.

Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách khen thưởng và hỗ trợ này được đảm bảo từ ngân sách thành phố, dự kiến khoảng 97 tỉ đồng.

TP.HCM sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng (thay vì mức 3 triệu đồng) cho người sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Ảnh: PLO

Vào kỳ họp cuối năm ngoái, HĐND TP.HCM (cũ) ban hành mức hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi phụ nữ sinh đủ hai con dưới 35 tuổi.

Vào thời điểm đó, tổng mức sinh của TP.HCM đạt 1,39 con/phụ nữ. Sau khi sáp nhập, con số này có tăng lên đạt 1,43 nhưng vẫn thấp so với mức sinh thay thế 2,1.

Sau sáp nhập, mức sinh của TP.HCM có tăng nhưng vẫn thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Tình trạng này kéo dài tạo những thách thức lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mức sinh thấp liên tục nhiều năm, số lượng trẻ em sinh ra ngày càng ít dẫn đến lực lượng lao động trẻ trong tương lai giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng khả năng duy trì nhịp độ phát triển kinh tế của TP.

Lực lượng lao động trẻ thường là người tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và tiếp thu công nghệ mới. Khi tỉ lệ này giảm, khả năng đổi mới và thích ứng với những thay đổi của thị trường bị ảnh hưởng, làm giảm năng lực cạnh tranh của TP.HCM trong bối cảnh hội nhập quốc tế.