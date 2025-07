TP.HCM thi đua cao điểm 100 ngày vì nền hành chính tinh gọn, hiện đại 09/07/2025 18:09

UBND TP.HCM vừa phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đợt cao điểm thi đua được thực hiện từ ngày 1-7 đến 10-10 và tổng kết trong tháng 10-2025.

Theo đó, đợt thi đua tập trung năm nội dung trọng tâm, gồm triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước với tinh thần “đổi mới, hành động, khát vọng vươn lên”; phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định trật tự xã hội “gắn trách nhiệm với thực tiễn”.

Tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính đáp ứng nền “hành chính phục vụ”; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và triển khai công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp.

TP.HCM phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngay từ giờ đầu, ngày đầu

Cụ thể, TP.HCM sẽ thực hiện đạt kết quả cao nhất “bộ tứ Nghị quyết” của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57/2024, Nghị quyết 59/2025, Nghị quyết 66/2025, Nghị quyết 68/2025).

Tập trung triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và chính quyền địa phương hai cấp tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, thần tốc, quyết liệt, nhanh chóng hoạt động ổn định, hiệu quả ngay từ giờ đầu, ngày đầu.

Bố trí nhân sự hợp lý, phát huy tối đa năng lực, sở trường, đảm bảo đoàn kết, ổn định tư tưởng nguồn nhân lực an tâm công tác, không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn. Đồng thời, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

TP.HCM cũng sẽ tăng cường quyền tự chủ, linh hoạt trong điều hành, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì một nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch, vì nhân dân, góp phần xây dựng TP phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước, vì cả nước.

Trong đợt thi đua này, UBND TP.HCM thực hiện giải ngân đầu tư công đến hết quý III tối thiểu đạt 70%; khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm đã đăng ký với Thủ tướng Chính phủ.

“Đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công TP và các địa phương; thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi TP” – kế hoạch nêu rõ.

100% văn bản trao đổi trên môi trường điện tử

Cũng theo kế hoạch, UBND TP.HCM sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm chế độ công vụ, văn hóa công sở, đổi mới phương thức điều hành của bộ máy hành chính nhà nước theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, lấy công nghệ thông tin làm công cụ, chuyển đổi số là phương thức.

100% thủ tục hành chính sẽ được công bố kịp thời, đúng quy định. 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai đúng quy định theo thẩm quyền. 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử, trừ các văn bản có chứa bí mật nhà nước.

Đáng chú ý, tỉ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn từ 98% trở lên; tỉ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của đơn vị trên từng lĩnh vực đạt trên 95%.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ít nhất một mô hình, sáng kiến cải cách hành chính hoặc chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND 168 phường, xã và đặc khu vận hành hiệu quả mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ TP đến 168 xã, phường, đặc khu ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, sức chiến đấu, năng lực công tác để xứng tầm và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trên từng cương vị công tác; tích cực đổi mới phương thức làm việc gắn với phương châm “5 thật, 6 rõ, 7 dám”.