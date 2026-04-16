TP.HCM: Thu ngân sách quý I-2026 đạt hơn 200.000 tỉ đồng, tăng hơn 20% 16/04/2026 14:30

(PLO)- Theo báo cáo từ Thuế TP.HCM, tổng thu ngân sách nhà nước trong quý I-2026 đạt mức 203.545 tỉ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thông tin mới nhất từ Thuế TP.HCM, công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP trong 3 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận những kết quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu dự toán được giao.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế TP.HCM thực hiện trong quý I-2026 đạt 203.545 tỉ đồng. Kết quả này tương đương 32,5% dự toán do Chính phủ giao và 32,4% dự toán do HĐND TP.HCM giao, ghi nhận mức tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đi sâu vào cơ cấu nguồn thu, khoản thu nội địa (trừ dầu thô) thực hiện đạt 193.205 tỉ đồng, đạt 32,9% dự toán và tăng 23,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và lợi nhuận sau thuế mang về 175.847 tỉ đồng. Con số này đạt 36,3% dự toán và tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cán bộ thuế cơ sở 12 hỗ trợ các hộ kinh doanh kê khai thuế. Ảnh: QH

Sự gia tăng đồng đều ở các khoản thu cốt lõi phản ánh mức độ phục hồi ổn định của các hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố những tháng đầu năm. Về công tác quản lý thu, Thuế TP.HCM tiếp tục chú trọng triển khai các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quản lý đối với các khoản thu từ đất, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách.

Tuy nhiên, nhiệm vụ thu ngân sách trong các tháng tiếp theo vẫn đặt ra nhiều yêu cầu cao. Theo ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM, quý II-2026 là thời điểm then chốt quyết định việc hoàn thành hay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cả năm 2026. Do đó, toàn ngành thuế thành phố cần có quyết tâm cao, nêu cao tinh thần đổi mới tư duy, thực hiện đồng bộ và quyết liệt các biện pháp quản lý rủi ro đối với người nộp thuế, chống thất thu ngân sách.

Song song với việc siết chặt công tác quản lý, cơ quan Thuế TP.HCM hiện đang ráo riết triển khai tháng cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hoạt động này nhằm mục tiêu đồng hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế. Qua đó, ngành thuế tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân và tiểu thương an tâm duy trì, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài và bền vững cho ngân sách thành phố.