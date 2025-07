TP.HCM: Xe rác tông đuôi xe tải trên Tỉnh lộ 8, một người tử vong 07/07/2025 16:01

(PLO)- Xe chở rác đang lưu thông trên Tỉnh lộ 8, đoạn thuộc xã Tân An Hội, TP.HCM thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang dừng cùng chiều, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Chiều 7-7, Công an xã Tân An Hội phối hợp Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe rác và xe tải xảy ra trên địa bàn, khiến một người thiệt mạng.

TP.HCM: Xe rác tông đuôi xe tải trên Tỉnh lộ 8, một người tử vong. Ảnh: NT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, ông LNH (51 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe chở rác chạy trên Tỉnh lộ 8, hướng từ đường Phan Văn Khải đi cầu Thầy Cai. Khi đến đoạn thuộc xã Tân An Hội, TP.HCM thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải do ông NTM (36 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển đang dừng sát lề cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe rác biến dạng nặng, một phụ nữ ngồi trong cabin bị mắc kẹt và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ xe rác tông vào đuôi xe tải khiến một người phụ nữ tử vong. Ảnh: NT

Ảnh hưởng của vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Nhận tin báo, Công an xã Tân An Hội phối hợp với Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.