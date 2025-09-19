Trên tay iPhone 17 Pro Max: Camera, pin, hiệu năng – đâu mới là điểm ăn tiền? 19/09/2025 10:31

(PLO)- iPhone 17 Pro Max không chỉ đơn thuần là bản nâng cấp tiếp theo, mà còn là lời khẳng định vị thế của Apple ở phân khúc cao cấp. Từ thiết kế, màn hình đến hiệu năng, mọi chi tiết đều được tinh chỉnh để mang lại trải nghiệm khiến người dùng phải trầm trồ.

Nâng cấp camera ấn tượng

Vừa ra mắt, iPhone 17 Pro Max đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho nhiếp ảnh di động với hệ thống camera được tái thiết kế toàn diện.

Lần đầu tiên, Apple trang bị hệ thống ba camera 48MP Fusion đồng bộ cho cả ống kính Chính, Ultra Wide và Telephoto ở mặt sau. Điểm nhấn đột phá nhất là camera Telephoto 48MP sử dụng thiết kế tetra prisma thế hệ mới, mang lại khả năng zoom quang học 8x ở tiêu cự 200mm - phạm vi xa nhất từng có trên iPhone.

Camera trước cũng được làm mới với độ phân giải 18MP tích hợp công nghệ Center Stage có cảm biến vuông độc đáo, cho phép người dùng chụp ảnh nhóm mà không cần xoay ngang điện thoại. Về khả năng quay phim, thiết bị này khẳng định vị thế dẫn đầu khi lần đầu hỗ trợ các định dạng chuyên nghiệp như ProRes RAW, Apple Log 2.

iPhone 17 Pro Max trang bị cụm camera tiên tiến, với độ phân giải ống kính camera sau lên tới 48MP.

Pin bền bỉ và sạc nhanh

iPhone 17 Pro Max được cho là sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới về thời lượng pin trên iPhone, mang lại thời gian sử dụng dài nhất từ trước đến nay. Cụ thể, thiết bị có thể đạt tới 37 giờ xem video và 33 giờ xem video trực tuyến.

Về khả năng sạc, iPhone 17 Pro Max hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C, có thể nạp 50% pin chỉ trong 20 phút với với bộ tiếp hợp 40W trở lên. Trong khi đó, sạc nhanh không dây MagSafe cũng được cải thiện, đạt 50% pin trong 30 phút khi sử dụng bộ tiếp hợp có công suất 30W trở lên.

Hiệu năng đỉnh cao với chip Apple A19 Pro

Đảm nhận vai trò trung tâm xử lý cho iPhone 17 Pro Max, chip A19 Pro mới được Apple giới thiệu là một bước nhảy vọt về hiệu suất và trí tuệ nhân tạo. Được chế tạo trên tiến trình 3nm thế hệ thứ ba kết hợp với hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới, con chip này mang đến khả năng duy trì hiệu năng cao, tốt hơn tới 40% so với thế hệ trước.

Đặc biệt, mỗi lõi GPU của chip A19 Pro đều tích hợp Neural Accelerator, kết hợp với Neural Engine 16 lõi để tối ưu cho các tác vụ nặng và mô hình Al. Nhờ đó, A19 Pro có thể mang lại trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa, giúp máy hiển thị đồ họa sắc nét, mượt mà.

iPhone 17 Pro Max tích hợp Neural Accelerator vào lõi GPU, giúp tối ưu các tác vụ nặng và mô hình AI.

Thiết kế mới tinh tế

Vừa được Apple trình làng, iPhone 17 Pro Max đã định nghĩa lại tiêu chuẩn thiết kế cao cấp với những cải tiến tập trung vào cả thẩm mỹ và độ bền.

Máy sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,9 inch với phần viền siêu mỏng, giúp tối ưu hóa không gian hiển thị. Thân máy được chế tác từ hợp kim nhôm 7000-series với trọng lượng nhẹ chuẩn hàng không vũ trụ, mang lại vẻ ngoài bóng bẩy và khả năng cầm nắm dễ dàng.

Độ bền của thiết bị được nâng lên một tầm cao mới khi Apple lần đầu tiên trang bị kính Ceramic Shield cho cả mặt sau, cho khả năng chống nứt vỡ tốt hơn gấp 4 lần. Trong khi đó, mặt trước được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2 với lớp phủ chống phản chiếu và chống trầy xước hiệu quả hơn gấp 3 lần so với thế hệ trước, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngoài trời và sự an tâm trong quá trình sử dụng hàng ngày.

