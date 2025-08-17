Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam Trung tá Lê Hoàng Bảo và những lần chạy đua với thời gian 17/08/2025 06:45

(PLO)- Với tinh thần quả cảm, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH không quản hiểm nguy, sẵn sàng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân dù ngày hay đêm.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an vừa tổ chức Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX. Tại Đại hội, có 246 điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn, hàng vạn gương "người tốt, việc tốt" trong các phong trào thi đua được biểu dương.

Trong số đó, Công an TP Cần Thơ có ba cá nhân điển hình tiên tiến. Trung tá Lê Hoàng Bảo, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực Cái Tắc là một trong số đó.

Đang thả diều thì gửi con để đi dập lửa

Trở về sau khi dự Đại hội thi đua ở Hà Nội, sự phấn khởi, niềm tự hào vẫn còn hiện diện rõ trên gương mặt đen nhẻm của Trung tá Bảo.

Trung tá Lê Hoàng Bảo, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực thị trấn Cái Tắc, Công an TP Cần Thơ vừa được Bộ Công an biểu dương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX. Ảnh: CHÂU ANH

Nhớ lại cơ duyên gắn bó với công tác công tác PCCC và CNCH, Trung tá Bảo kể năm 2004, ông được tuyển vào ngành Công an và nhận nhiệm vụ tại Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hậu Giang.

Sau thời gian công tác, trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến chống giặc lửa, Trung tá Bảo đã nhận ra đây không chỉ là một nghề, mà là một sứ mệnh thiêng liêng. Rồi từ đó, ngoài việc đi học văn bằng 2 chuyên ngành PCCC, ông còn tự mình nghiên cứu để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng tốt nhất cho công việc.

Hơn 20 năm gắn bó với ngành, Trung tá Bảo đã tham gia chữa cháy hơn 20 vụ và CNCH hơn 14 vụ. Trong đó, có nhiều trường hợp dù không trong ca trực, nhưng khi phát hiện có cháy, có tai nạn, một mặt Trung tá báo ngay về đơn vị cử lực lượng và ông cũng lập tức tiếp cận hiện trường ứng cứu.

Ông kể: Tháng 3-2025, trong ngày không có ca trực, ông đưa con đi thả diều. Bất ngờ, ông phát hiện một cột khói đen kịt xuất hiện trên bầu trời. Bằng kinh nghiệm dạn dày, nhận định cột khói xuất phát có thể từ một đám cháy. Và phán đoán của ông hoàn toàn chính xác, một cây xăng gần đó phát hỏa, đám khói ông trông thấy xuất phát từ đây.

Sau khi xác định vị trí, ngay lập tức, Trung tá Bảo đưa con di chuyển đến nơi xảy ra cháy. Trên đường đi, ông ghé vội nhà người quen gửi con rồi nhanh chóng cùng đồng đội thực thi nhiệm vụ.

Trong hơn 20 năm công tác, Trung tá Lê Hoàng bảo Bảo đã tham gia chữa cháy hơn 20 vụ và cứu nạn cứu hộ hơn 14 vụ. Ảnh: CHÂU ANH

“Nghề mình đã chọn rồi, khó khăn dĩ nhiên cũng có, nhưng mình phải biết vượt qua khó khăn để phấn đấu, nỗ lực hết mình vì bình yên, hạnh phúc của người dân. Lĩnh vực nào cũng có cái nguy hiểm riêng, riêng đối với lĩnh vực PCCC và CNCH luôn phải đối mặt với hiểm nguy.

Nhưng khi thấy chữa thành công một vụ cháy hay cứu được người trong một vụ tai nạn thì mọi vất vả tan biến hết. Tôi cũng rất may mắn là gia đình, vợ con thấu hiểu cho công việc của tôi, nên luôn đồng hành, vận động, động viên tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Trung tá Bảo bày tỏ.

Mỗi ca cứu nạn là một cuộc chạy đua với thời gian

Ngoài tham gia chữa cháy, Trung tá Bảo cùng đồng đội đã nhiều lần kịp thời cứu thành công người bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Trong đó, lần đáng nhớ nhất trong các vụ CNCH là vụ cứu nạn nhân bị kẹt trong giếng thang máy xảy ra tại một Trường đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vào một buổi tối 4-2-2020.

Trung tá Bảo nhớ lại, hôm xảy ra vụ tai nạn lao động, ông đang trong ca trực và khi nhận tin báo, ông cùng tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường. Ngay khi tiếp cận hiện trường, tổ công tác xác định đây là một tình huống cứu nạn đặc biệt nguy hiểm.

Nạn nhân là nhân viên cơ điện đang bảo trì hệ thống thang máy thì bất ngờ bị kẹt chân trong giếng thang do cabin di chuyển đột ngột. Cạnh đó, không gian giếng thang rất hẹp, khu vực xung quanh thiếu ánh sáng, cabin vẫn còn treo lơ lửng, có nguy cơ di chuyển tiếp.

Trung tá Lê Hoàng Bảo thường xuyên trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cùng đồng đội tập luyện nâng cao kỹ thuật PCCC&CNCH. Ảnh: CHÂU ANH

Sau khi nhận định tình hình thực tế, Trung tá Bảo cùng đồng đội nhanh chóng phối hợp ngắt toàn bộ nguồn điện điều khiển thang máy và khóa cơ hệ thống, nhằm cố định vị trí cabin. Sau đó, tổ công tác đã sử dụng dụng cụ banh thủy lực chuyên dụng, vừa thực hiện thao tác cẩn trọng để tránh gây thêm tổn thương, vừa liên tục động viên, trấn an nạn nhân.

“Khoảng 30 phút nỗ lực, chúng tôi giải phóng được phần chân bị kẹt và nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài để chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đây là một trong những trải nghiệm căng thẳng nhất mà tôi từng trải qua. Vụ việc nhắc nhở tôi luôn phải giữ bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng, chính xác và tận tâm trong từng thao tác, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người” - Trung tá Bảo chia sẻ thêm.

Một vụ việc khác cũng là kỷ niệm khó quên của Trung tá Bảo và đồng đội đó chính là lần cứu thành công tài xế xe khách trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 1A. Cụ thể, một chiếc xe khách mất lái đã lao thẳng vào nhà dân ven đường, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn, ép chặt phần thân dưới của tài xế vào vô lăng và cabin.

Khi Trung tá bảo và tổ công tác đến hiện trường, tài xế đã bất tỉnh, mắc kẹt giữa khung xe bị bóp méo nghiêm trọng, máu chảy nhiều, tình trạng hết sức nguy kịch. Nhận định đây là một tình huống phức tạp và nguy hiểm, bởi hiện trường có kết cấu nhà dân bị sập nhẹ, khung xe biến dạng không ổn định, có thể tiếp tục sụp đổ bất cứ lúc nào nếu thao tác sai kỹ thuật.

Từ đó, tổ công tác nhanh chóng phong tỏa hiện trường, triển khai các thiết bị banh cắt thủy lực để mở rộng không gian cứu nạn. Kế đó, Trung tá Bảo cùng đồng đội cẩn trọng cắt bỏ phần vô lăng, táp lô và phần khung trước của xe để tiếp cận chân bị kẹt của nạn nhân. Tất cả các động tác phải được thực hiện khéo léo và sau gần 40 phút nỗ lực, tài xế đã được đưa ra khỏi cabin, chuyển lên xe cấp cứu đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng, mạch đập yếu.

Hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang, Trung tá Bảo cùng đồng đội đã cứu kịp thời tài xế ra khỏi cabin.

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi đứng nhìn lại chiếc xe bẹp dúm và căn nhà tan hoang, càng thấm thía hơn bao giờ hết sự khốc liệt của tai nạn giao thông và giá trị của từng phút giây cứu hộ. Mỗi ca cứu nạn là một cuộc chạy đua với thời gian và sinh mạng, nơi mà kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội là yếu tố then chốt để giành lại sự sống cho nạn nhân từ ranh giới tử thần” - Trung tá Bảo bộc bạch.

“Thời gian tới, tôi xin hứa sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, ra sức tập luyện cùng đồng đội nâng cao kỹ thuật PCCC&CNCH để có thể cứu được nhiều người hơn nữa, bảo vệ được nhiều tài sản của nhân dân hơn nữa, xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng” - Trung tá Lê Hoàng Bảo, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực Cái Tắc nói.