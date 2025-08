Khai mạc Triển lãm ‘Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống’ 05/08/2025 19:05

(PLO)- Triển lãm “Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống” trưng bày, giới thiệu khoảng 500 tài liệu, hiện vật và hình ảnh phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng.

Ngày 5-8, tại Bảo tàng Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với UBND Hà Nội tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Khai mạc Triển lãm “CAND Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống”.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo buổi lễ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tham quan Triển lãm. Ảnh CA

Khoảng 500 tài liệu, hiện vật được trưng bày, giới thiệu

Triển lãm được tổ chức nhằm tri ân, tôn vinh cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước; giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với thế hệ trẻ; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ an ninh, trật tự của người dân.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu khoảng 500 tài liệu, hiện vật và hình ảnh phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh CA

Triển lãm trưng bày, giới thiệu khoảng 500 tài liệu, hiện vật và hình ảnh phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng CAND, những thành tựu, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Cùng với đó là trên 300 loại vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND theo 3 chủ đề: Dấu ấn lịch sử; Công an Việt Nam - Lào - Campuchia - Dấu ấn hợp tác và phát triển; CAND hiệu năng, hiệu lực hiệu quả - vì bình yên cuộc sống.

Triển lãm mở cửa từ ngày 5-8 đến hết ngày 14-9; người dân có thể đến tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng Hà Nội trong khung giờ từ 8 giờ – 17 giờ.

Thông điệp sâu sắc về truyền thống vẻ vang

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Ban tổ chức cuộc thi, Công an các đơn vị, địa phương và chúc mừng các tập thể, cá nhân đã tích cực trong tham gia và xuất sắc đạt giải trong “Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Các tác phẩm dự thi. Ảnh CA

Để tiếp tục lan tỏa, phát huy truyền thống, thành tích, chiến công của lực lượng CAND, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, học viên theo dõi, tham quan, trải nghiệm Triển lãm để tăng cường giáo dục truyền thống; nghiên cứu kết hợp việc tham quan, trải nghiệm tại triển lãm với các hoạt động ý nghĩa khác do Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tổ chức, cũng như các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh mỗi hiện vật, hình ảnh trưng bày tại triển lãm đều chứa đựng thông điệp sâu sắc về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Anh hùng và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trao Giải A tặng các tác giả đạt giải. Ảnh CA

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Thành ủy, UBND TP Hà Nội quan tâm chỉ đạo, tổ chức kết nối triển lãm với các hoạt động ý nghĩa khác. Các cơ quan báo chí, truyền thông và Nhân dân quan tâm phản ánh tuyên truyền, lan tỏa thông tin, giá trị, ý nghĩa truyền thống CAND nói chung và của Triển lãm nói riêng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai của dân tộc.