Trường học cần gì để bắt kịp xu hướng song ngữ - đa ngôn ngữ? 28/09/2025 12:05

(PLO)- Nếu chỉ dừng ở tiếng Anh, trường học Việt Nam sẽ sớm đánh mất lợi thế cạnh tranh trong tuyển sinh. Trong khi nhiều quốc gia đã coi ngoại ngữ thứ hai là chuẩn mực trong giáo dục, Việt Nam bắt đầu bước vào xu hướng này với việc Bộ GD&ĐT phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung để giảng dạy trong trường học. Vậy, để nắm bắt cơ hội, các trường cần chuẩn bị những gì?

Song ngữ - đa ngôn ngữ lên ngôi toàn cầu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, song ngữ - đa ngôn ngữ đã trở thành “chuẩn mới”. Ở Singapore, tiếng Anh được dạy song song với ngôn ngữ mẹ đẻ. Malaysia có hơn 1.200 trường tiểu học dạy tiếng Trung. Nhiều nước châu Âu khuyến khích học ít nhất 2-3 ngoại ngữ ngay từ tiểu học. Đây không còn là đặc quyền, mà là yêu cầu chung trong giáo dục hiện đại.

Tại Việt Nam, dấu mốc quan trọng là việc sách giáo khoa tiếng Trung được đưa vào hệ thống phổ thông từ năm 2023. Điều này mở ra cơ hội mới cho học sinh, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách cho các trường: chuẩn bị chương trình, đội ngũ và học liệu để bắt kịp xu hướng, nếu không muốn tụt lại trong cuộc cạnh tranh khu vực.

Trường học cần gì để bắt kịp xu hướng?

Để triển khai thành công chương trình song ngữ – đa ngôn ngữ, các trường cần hội tụ nhiều yếu tố:

1. Đội ngũ giáo viên đủ chuyên môn: Không thể có chương trình chất lượng nếu thiếu giáo viên giỏi. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam, số lượng giáo viên có trình độ giảng dạy ngoại ngữ thứ hai (như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn) còn hạn chế. Đây là thách thức lớn nếu trường tự tìm kiếm và đào tạo.

2. Giáo án và lộ trình học tập chuẩn hóa: Đại đa số các trường hiện nay vẫn dựa vào tài liệu tự biên soạn hoặc nguồn không đồng nhất. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu tính hệ thống, khiến phụ huynh khó yên tâm. Một chương trình hiện đại cần được xây dựng dựa trên khung chuẩn quốc tế, có lộ trình rõ ràng theo từng cấp độ.

3. Học liệu và giáo cụ hiện đại: Xu hướng dạy - học ngoại ngữ hiện nay không chỉ dừng ở sách vở, mà cần có học liệu số, ứng dụng di động, giáo cụ trực quan và công nghệ tương tác. Những công cụ này giúp trẻ học qua trải nghiệm, từ đó tăng hứng thú và hiệu quả.

4. Truyền thông và thương hiệu trường: Một trong những khác biệt lớn của các trường tiên phong song ngữ là khả năng truyền thông. Việc có thêm ngoại ngữ 2 không chỉ nâng chất lượng giáo dục, mà còn giúp trường thu hút phụ huynh, tạo lợi thế cạnh tranh trong tuyển sinh.

Thực tế khi trường tự triển khai song ngữ - đa ngôn ngữ

Xây dựng một chương trình song ngữ - đa ngôn ngữ không chỉ là thêm một môn học, mà là cả một hệ sinh thái giáo dục cần nguồn lực lớn và sự chuẩn bị bài bản. Trường phải có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc tế - vốn rất khan hiếm tại Việt Nam - cùng giáo án, học liệu chuẩn hóa, cập nhật theo khung năng lực quốc tế. Đồng thời, cần hệ thống quản lý và công nghệ để theo dõi tiến bộ, báo cáo minh bạch, cùng chiến lược truyền thông để phụ huynh tin tưởng.

Với phần lớn trường tư thục, gánh vác toàn bộ khâu này là quá sức, vừa tốn kém vừa rủi ro. Vì thế, nhiều trường lựa chọn giải pháp “trọn gói” từ các đơn vị uy tín - nơi có sẵn giáo án, học liệu, công nghệ và truyền thông đồng bộ, giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng quốc tế, nhanh chóng bắt kịp xu hướng song ngữ - đa ngôn ngữ.

Turtle Learn mang tới giải pháp toàn diện cho xu hướng đa ngôn ngữ

Khác với mô hình dạy ngoại ngữ rời rạc, Turtle Learn mang đến giải pháp trọn gói cho nhà trường. Chương trình áp dụng khung chuẩn YCT được hơn 50 quốc gia công nhận, có cố vấn từ Viện Giáo dục Đại học Hồng Kông (EdUHK), đảm bảo chất lượng quốc tế. Hệ sinh thái bao gồm giáo án chuẩn, học liệu số, thẻ học, iPad và ứng dụng AI hỗ trợ phát âm, luyện viết, giúp trẻ học tập trực quan và cá nhân hóa.

Ngoài nội dung giảng dạy, Turtle Learn còn hỗ trợ đào tạo giáo viên, quản lý tiến trình học và truyền thông thương hiệu, giúp trường triển khai ngoại ngữ 2 dễ dàng, tiết kiệm. Điểm khác biệt là phương pháp “học mà chơi, chơi mà học” - trẻ học tiếng Trung qua trò chơi, nhập vai và tương tác công nghệ, vừa hứng thú vừa hiệu quả. Nhờ đó, phụ huynh yên tâm, học sinh tiến bộ, còn nhà trường nâng cao uy tín và sức cạnh tranh.

Với vai trò là nền tảng chọn trường, trung tâm giáo dục tại Việt Nam, KiddiHub trở thành cầu nối đưa giải pháp này đến gần hơn với các trường. Theo thỏa thuận hợp tác mới ký kết, KiddiHub sẽ đồng hành cùng Turtle Learn triển khai thử nghiệm chương trình tại một số trường mầm non ở Hà Nội, tạo bước khởi đầu quan trọng để nhân rộng mô hình ra nhiều tỉnh, thành trong thời gian tới.

Trong kỷ nguyên hội nhập, song ngữ - đa ngôn ngữ là xu thế tất yếu. Trường nào đi trước sẽ có lợi thế lớn trong tuyển sinh và xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, cần một giải pháp toàn diện và chuẩn quốc tế. Với mô hình tiên phong như Turtle Learn, các trường vừa dễ dàng bắt kịp xu hướng, vừa nâng cao uy tín và tạo khác biệt bền vững.