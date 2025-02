Truy tố đối tượng buôn bán thuốc giả cách đây 26 năm 04/02/2025 07:39

(PLO)- Bị can tham gia vào đường dây buôn bán thuốc giả và bỏ trốn suốt 26 năm khi thấy đồng bọn bị bắt giữ...

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (tức Sáu Sỹ, ở Long An) về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Bị can từng tham gia vào đường dây buôn bán thuốc giả cách đây gần 26 năm.

Vụ việc được phát hiện vào sáng ngày 31-12-1998. Tại Trung tâm bán buôn thuốc tân dược số 7, 8 Ngọc Khánh (Hà Nội), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng và Quách Văn Tý mang theo một túi đựng thuốc để bán cho các quầy.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong túi do Quách Văn Tý mang theo có 23 lọ thuốc nhãn hiệu Rocephine (là thuốc kháng sinh có hoạt chất ceftriaxone) và 20 lọ thuốc nhãn hiệu Fortum (là thuốc kháng sinh có hoạt chất ceftazidim) nghi là thuốc giả.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, CQĐT thu giữ 62 lọ thuốc nhãn hiệu Unasyn (là thuốc kháng sinh có hoạt chất ampicillin và sulbactam), 67 lọ thuốc nhãn hiệu Fortum, 7 lọ thuốc nhãn hiệu Rocephine và 12 lọ thuốc nhãn hiệu Nebcin (là thuốc kháng sinh có hoạt chất tobramycin) nghi là thuốc giả.

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Hưng khai toàn bộ số thuốc này Hưng mua của Phạm Hoàng Phi (SN 1944, ở TP HCM). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Hoàng Phi, CQĐT thu giữ nhiều loại thuốc khác cùng nhiều đơn thuốc, vỏ hộp, vỏ lọ thuốc các loại đã sử dụng hết.

Kết quả điều tra xác định từ năm 1992 đến năm 2000, Nguyễn Văn Dũng làm nghề mua, bán ve chai. Khoảng năm 1998, Dũng quen biết Phạm Hoàng Phi là người chuyên mua các loại thuốc tân dược đã hết hạn sử dụng để mang về bán lại kiếm lời. Dũng đã bán cho Phi nhiều loại thuốc tân dược để Phi bán lại cho những người khác.

Khi có người mua hàng, Phi báo cho Dũng để thu gom các loại thuốc trên bán lại cho Phi. Dũng đã mang đến nhà Phi 4 loại thuốc trên kèm theo một số đơn thuốc, lọ thuốc bột chưa dán nhãn mác, vỏ hộp của bốn loại thuốc. Bị can hướng dẫn Phi cách bóc tách nhãn mác từ các vỏ lọ thuốc (đã sử dụng hết thuốc) để dán sang các lọ thuốc bột chưa dán nhãn mác rồi đóng vào hộp bán cho khách hàng.

Từ tháng 3-1998 đến tháng 12-1998, Dũng bán cho Phi tổng cộng 1.009 lọ thuốc giả các loại để Phi bán lại kiếm lời.

Sau khi mua của Dũng, Phi đã bán cho Hưng một phần, phần còn lại, Phi cất giữ tại nhà và bị CQĐT phát hiện, thu giữ. Hưng mua thuốc của Phi gồm các loại thuốc nhãn hiệu Rocephin, Fortum, Unasyn, Nebcin tại TP HCM và chuyển ra Hà Nội để bán lại kiếm lời.

Tại bản Kết luận giám định, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận toàn bộ số thuốc nhãn hiệu Unasyn, nhãn hiệu Fortum, nhãn hiệu Rocephine, nhãn hiệu Nebcin thu giữ của Quách Văn Tý, Nguyễn Văn Hưng, Phạm Hoàng Phi đều là thuốc giả.

Sau khi biết Phi bị Cơ quan công an bắt về hành vi buôn bán thuốc giả, Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 3-10-2024, Dũng bị bắt theo lệnh truy nã và bị khởi tố về hành vi trên.

Trước đó, ngày 2-3-2000, TAND TP Hà Nội đã xử phạt Phạm Hoàng Phi 7 năm tù về tội buôn bán hàng giả. Đối với các đối tượng khác trong vụ án, xét thấy hành vi của họ chưa cần thiết truy tố trước pháp luật nên cơ quan tố tụng đã quyết định đình chỉ điều tra.