Truy vết dòng tiền số Antex của Shark Bình nhờ công nghệ blockchain 15/10/2025 14:01

(PLO)- Theo nhận định của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, quá trình truy vết các giao dịch liên quan đến dự án tiền số AntEx có một số thuận lợi đáng kể nhờ đặc thù của công nghệ blockchain.

Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, công cụ ChainTracer do đơn vị này phát triển, đã hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết được nhiều giao dịch của 3 năm trước trong dự án AntEx - vốn có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình).

Đã truy vết được nhiều dòng tiền trong dự án của AntEx

Theo VBA, trong quá trình điều tra vụ án, thông qua công cụ ChainTracer, hiệp hội đã hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain.

Từ đó nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch cũng như các địa chỉ có liên quan.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm ủy ban ứng dụng Fintech VBA, đồng thời là chủ nhiệm dự án ChainTracer cho biết, với việc ứng dụng công nghệ phân tích on-chain mới nhất, đã xác định các cụm ví nghi vấn, truy vết dòng tiền.

Đồng thời hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với các sàn giao dịch trong và ngoài nước để cung cấp dữ liệu phục vụ đối chiếu thông tin KYC/KYB nhằm làm rõ danh tính và vai trò của các cá nhân có liên quan.

Chủ nhiệm dự án ChainTracer nói rõ, quá trình truy vết các giao dịch liên quan đến dự án tiền số AntEx có một số thuận lợi đáng kể nhờ đặc thù của công nghệ blockchain.

Cụ thể, mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch và không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, giúp việc phân tích và truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác và nhanh chóng dù vụ việc đã diễn ra hơn 3 năm.

Điều này khác với mô hình lừa đảo truyền thống, tức các cá nhân có thể xoá bỏ chứng cứ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ không còn lưu trữ thông tin.

Dù vậy, quá trình truy vết vẫn gặp khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là sự thiếu hợp tác từ một số sàn giao dịch quốc tế, dù cơ quan chức năng đã yêu cầu phối hợp chính thức. Sự việc này gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi cuối cùng.



Việc truy vết dòng tiền trong dự án tiền số AntEx được các chuyên gia là có nhiều thuận lợi nhờ công nghệ Blockchain. Ảnh: Thông tin Chính phủ

Tránh bẫy hứa hẹn lãi cao với tài sản số

Từ những vụ án lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hoá liên tiếp được triệt phá trong thời gian gần đây, ông Trần Huyền Dinh cho rằng, nhà đầu tư cần liên tục cập nhật kiến thức, cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lãi suất cao hoặc thiếu thông tin rõ ràng. Theo đó, các nhà đầu tư chỉ nên tham gia khi hiểu rõ cơ chế hoạt động hoặc có sự kiểm chứng từ các đơn vị uy tín.

Cũng theo vị này, hiện nay các hình thức lừa đảo trong thị trường tài sản mã hoá ngày càng tinh vi, nhiều dự án núp bóng dưới dạng đầu tư, quỹ sinh lời hay nền tảng DeFi hấp dẫn.

Dù vậy với Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, ông Dinh kỳ vọng sẽ giúp thị trường được quản lý chặt chẽ và minh bạch hơn, góp phần bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu các rủi ro lừa đảo.

"Trong trường hợp bị chiếm đoạt tài sản, nhà đầu tư nên nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời”, ông Dinh nói.