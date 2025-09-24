Từ 1-10, tài khoản giao thông hết tiền khi xe qua BOT có bị phạt? 24/09/2025 16:48

(PLO)- Hiện chưa có quy định về chế tài xử phạt trong trường hợp từ ngày 1-10-2025 chủ phương tiện qua BOT mà tài khoản giao thông hết tiền.

Xin hỏi từ ngày 1-10 nếu tài khoản giao thông hết tiền mà xe vẫn đi qua trạm BOT thì tôi có bị xử phạt không?

Bạn đọc Phan Đình (TP.HCM)

Luật sư Đỗ Khắc Tất Hưng, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết Nghị định 168/2024 đã chính thức bãi bỏ quy định xử phạt đối với hành vi điều khiển xe có gắn thẻ thu phí tự động (ETC) nhưng tài khoản thu phí/tài khoản giao thông (tài khoản) không đủ tiền khi đi vào làn ETC (điểm a khoản 4 Điều 6).

Trước đây, theo điểm c khoản 4 Điều 5 Nghị định 100/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021), hành vi này được quy định là vi phạm và có thể bị xử phạt hành chính từ 2-3 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 11 Quyết định 19/2020/QĐ-TTg và các khoản 2, 3 và 4 Điều 12 Nghị định 119/2024, trong trường hợp tài khoản không đủ tiền thanh toán, phương tiện sẽ không được tiếp tục lưu thông trên cao tốc, hoặc buộc phải chuyển sang làn thu phí hỗn hợp để thực hiện giao dịch theo phương thức khác.

Nghị định 168/2024 bỏ quy định xử phạt xe có tài khoản giao thông hết tiền khi đi vào làn thu phí tự động. Ảnh: THY NHUNG.

Điều này đồng nghĩa với việc, tuy các phương tiện đã không còn bị phạt hành chính cho việc không đủ tiền trong tài khoản kể từ ngày 1-1-2025 (thời điểm Nghị định 168 có hiệu lực), nhưng trên thực tế, việc hết tiền trong tài khoản ETC vẫn có thể gây nhiều phiền toái, chẳng hạn xe phải dừng lại giữa cao tốc để nạp tiền, phải lùi để chuyển sang làn thu phí hỗn hợp (nếu có), hoặc tìm cách thanh toán bằng phương thức thủ công tại trạm.

Những tình huống này dễ phát sinh ùn tắc, làm gián đoạn lưu thông và gây mất an toàn đặc biệt là trên cao tốc.

Từ 1-10, các nhà cung cấp dịch vụ (như VETC hay ePass) phải hoàn tất chuyển đổi sang tài khoản giao thông (TKGT) theo khoản 7 Điều 36 Nghị định 119/2024.

Hiện chưa có quy định nào về chế tài xử phạt trong trường hợp từ ngày 1-10-2025 mà chủ phương tiện chưa chuyển đổi sang TKGT. Tuy nhiên cần lưu ý là nếu chưa chuyển đổi thì phương tiện sẽ không được đi qua trạm thu phí ETC.