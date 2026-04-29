Từ 1-5, tỉnh Đắk Lắk chính thức lùi giờ làm việc 30 phút 29/04/2026 11:56

(PLO)- Từ 1-5, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Lắk sẽ làm việc theo khung giờ mới, trễ hơn 30 phút so với trước.

Ngày 29-4, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã ký thông báo về thời gian làm việc hành chính mới của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo, từ ngày 1-5, các cơ quan của Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Đắk Lắk sẽ làm việc từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 buổi sáng; từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 buổi chiều.

Người dân đến nộp hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Riêng đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, bệnh viện, các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, Sở GD&ĐT, Sở Y tế và cơ quan có thẩm quyền căn cứ quy định để hướng dẫn thời gian làm việc phù hợp với thực tiễn, đúng quy định.

Trước đó, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại Đắk Lắk làm việc theo khung giờ từ 7 giờ đến 11 giờ 30 buổi sáng, từ 13 giờ 30 đến 17 giờ buổi chiều.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, qua theo dõi và đánh giá thực tế, khung giờ làm việc hiện tại bộc lộ một số hạn chế. Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất từ 1-5 sẽ áp dụng khung giờ làm việc mới.