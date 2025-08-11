Từ 7-8, UBND cấp xã thực hiện việc tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ 11/08/2025 14:26

(PLO)- Từ 7-8, UBND cấp xã thực hiện việc tuyển chọn, gọi công dân nữ nhập ngũ theo quy định tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

Ngày 7-8, Chính phủ ban hành Nghị định 220/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Trong đó, Nghị định 220 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ mà trước đây UBND cấp huyện thực hiện.

Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giao cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự theo trình tự, thủ tục luật định.

Công an cấp xã, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng cuối quý, thông báo cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi họ bị tạm giữ, tạm giam hoặc đã được trả tự do; danh sách công dân thuộc diện thực hiện nghĩa vụ quân sự có thay đổi nơi cư trú.

Một nội dung đáng chú ý khác là thẩm quyền gọi công dân nữ nhập ngũ hàng năm.

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ cho UBND cấp xã thực hiện.

UBND cấp xã triển khai thông báo đến công dân nữ trong độ tuổi phục vụ tại ngũ; công dân nữ phải làm đơn tình nguyện nhập ngũ có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. UBND cấp xã thực hiện việc tuyển chọn, gọi công dân nữ nhập ngũ đủ chỉ tiêu, đúng tiêu chuẩn, thời gian theo quy định tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

Trước đây, việc tuyển chọn, gọi công dân nữ nhập ngũ được thực hiện bởi UBND cấp huyện.

Từ 7-8, UBND cấp xã thực hiện việc tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ. Ảnh: VŨ HỘI

Một điểm nổi bật nữa của Nghị định 220 đó là công dân được đăng ký nghĩa vụ trực tuyến.

Từ 7-8-2025, các trường hợp công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng - phải thực hiện bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Trước đây, công dân đăng ký nghĩa vụ quận sự trực tiếp tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, hồ sơ, mẫu biểu đăng ký nghĩa vụ quân sự cũng có sự thay đổi. Trước đây, hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự được lập thành 01 bộ và được quản lý tại Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Từ 7-8-2025, hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự được lập và quản lý tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực. Tên “Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự” được đổi thành “Quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự”.

Nghị định 220/2025 có hiệu lực từ ngày 7-8-2025.