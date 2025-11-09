Từ mái tóc đầy gàu đến da đầu khỏe mạnh: Hành trình lột xác của cô nhân viên văn phòng 09/11/2025 08:00

(PLO)- Làm việc trong môi trường điều hòa 8 tiếng mỗi ngày, lại thường xuyên nhuộm và uốn tóc, chị Nguyễn Thu Hà (29 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) từng khổ sở vì tình trạng gàu, ngứa và tóc rụng kéo dài. Thế nhưng chỉ sau vài tuần thay đổi thói quen chăm sóc tóc, da đầu chị đã cải thiện rõ rệt.

Gàu – nỗi ám ảnh kéo dài của dân văn phòng

“Lúc nào tôi cũng phải kiểm tra áo trước khi ra ngoài vì gàu rơi lấm tấm. Gội đầu cách ngày vẫn ngứa và rát”, chị Hà, một khách hàng nhà iCare Pharma chia sẻ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – báo cáo “Bệnh lý da liễu – ưu tiên hàng đầu của y tế công cộng toàn cầu” xác nhận rằng các bệnh về da đầu và da liễu chiếm một gánh nặng đáng kể trong sức khỏe toàn cầu. Bên cạnh đó, nghiên cứu “Vai trò của nấm Malassezia furfur và M. globosa trong bệnh gàu và viêm da tiết bã” (2023) chỉ ra rằng loài nấm Malassezia furfur đóng vai trò quan trọng trong gây gàu và viêm da tiết bã.

Có thể thấy gàu ngứa không phải là “nổi đau” của bất kỳ ai và bất cứ độ tuổi nào. Mà gần như đây là nổi lo chung của rất nhiều người nếu chẳng may gặp phải vấn đề này.

Khi cô nhân viên văn phòng tìm lại sự tự tin

Sau nhiều lần thất bại với các “mẹo dân gian” như gội bằng chanh, gừng hay muối, chị Hà quyết định thử sản phẩm dược liệu dịu lành – dầu gội Antisol (iCare Pharma) – theo gợi ý từ một người bạn cùng cơ quan. “Tôi vốn da đầu nhạy cảm, nên sợ dùng sản phẩm mạnh. Khi biết Antisol là dược liệu, tôi thử xem sao. Chỉ sau khoảng 10 ngày, cảm giác ngứa giảm rõ, tóc ít rụng hơn. Sau 3 tuần, da đầu sạch gàu hẳn”, chị kể.

Theo đại diện iCare Pharma, Antisol được phát triển từ 8 loại thảo dược thiên nhiên, gồm Neem, Gurjun, tràm trà, hương thảo và vitamin E, với công thức pH trung tính, giúp làm sạch gàu, giảm ngứa, đồng thời phục hồi da đầu yếu mà không gây khô xơ.

Kết quả tích cực của chị Hà không phải cá biệt. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt phản hồi tương tự từ người dùng văn phòng cũng ghi nhận da đầu khỏe, tóc mềm và ít rụng sau 2–3 tuần sử dụng đều đặn.

Xu hướng dầu gội dược liệu

Các loại dầu gội chứa chiết xuất thực vật (botanical extracts) đang trở thành xu hướng hàng đầu trong chăm sóc tóc, vì chúng được cho là dịu nhẹ hơn, ít gây mất cân bằng pH và dầu ẩm trên da đầu.

Tại Việt Nam, xu hướng sử dụng dầu gội dược liệu cũng đang dần lên ngôi. Và một trong các sản phẩm được đông đảo khách hàng săn đón phải kể đến đó chính là dầu gội sạch gàu Antisol.

Antisol là dòng dầu gội dược liệu của iCare Pharma, được phát triển theo xu hướng chăm sóc da đầu an toàn, lành tính. Sản phẩm kết hợp 8 loại thảo dược thiên nhiên như gừng, tràm trà, hương thảo, hạt neem và nghệ, giúp làm sạch gàu, giảm ngứa, cân bằng pH và duy trì độ ẩm tự nhiên cho da đầu.

Với công thức pH trung tính và không chứa paraben, silicone hay sulfate, Antisol hướng đến việc hỗ trợ phục hồi da đầu khỏe mạnh lâu dài, phù hợp cho cả nam và nữ, đặc biệt là những người có da đầu nhạy cảm hoặc thường xuyên chịu tác động từ hóa chất, khói bụi và môi trường máy lạnh.

Hành trình nhỏ, thay đổi lớn

Với chị Hà, việc tìm được sản phẩm phù hợp không chỉ mang lại mái tóc khỏe mạnh, mà còn giúp chị lấy lại sự tự tin trong công việc và cuộc sống.

“Trước kia tôi luôn né tránh áo đen vì sợ gàu rơi. Giờ thì thoải mái, tóc mềm và sạch hơn hẳn”, chị cười nói.

Hành trình từ mái tóc bong tróc vì gàu đến da đầu khỏe mạnh của chị Hà cho thấy: đôi khi, thay đổi nhỏ trong thói quen chăm sóc cũng đủ tạo nên bước ngoặt lớn cho sự tự tin của người phụ nữ hiện đại.