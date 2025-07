Từ tháng 7, người dân sẽ được giải quyết chế độ BHXH ở đâu?

13.



BHXH quận Gò Vấp

Địa chỉ: Số 135 đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM

Số điện thoại: 028.39853844

Email: govap@hochiminh.vss.gov.vn



- Phường Hạnh Thông

- Phường An Nhơn

- Phường Gò Vấp

- Phường An Hội Đông

- Phường An Hội Tây

- Phường Thông Tây Hội