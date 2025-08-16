Tuổi trẻ TP.HCM đồng loạt chào cờ 'Tôi yêu tổ quốc tôi' tại 4 địa điểm lịch sử 16/08/2025 12:10

(PLO)- Tại TP.HCM, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ở 4 địa điểm lịch sử gồm Cột cờ Thủ Ngữ, Đình Tân Túc, Nghĩa trang Hàng Dương và Nhà tù Phú Lợi, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Ngày 16-8, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức đồng loạt lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại 7 địa điểm cấp Trung ương, 34 điểm cấp tỉnh và 3.334 điểm cấp xã, thu hút hàng vạn thanh niên tham gia.

Buổi lễ nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Cột cờ Thủ Ngữ (phường Sài Gòn).

Tại TP.HCM, Hội LHTN Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ chào cờ đồng loạt tại 4 điểm cấp thành phố gồm: Cột cờ Thủ Ngữ (phường Sài Gòn), Đình Tân Túc (xã Tân Nhựt), Nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo) và Di tích Nhà tù Phú Lợi (phường Phú Lợi).

Ban Tổ chức trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các cơ sở Đoàn – Hội.

Đồng thời, 100% cơ sở Đoàn phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP cũng đồng loạt tổ chức lễ chào cờ tại các di tích lịch sử, nhà bia ghi danh liệt sĩ, nhà truyền thống… Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các cơ sở Đoàn – Hội.

﻿ Lễ chào cờ thu hút hàng trăm thanh niên tham gia tại tại Cột cờ Thủ Ngữ.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM cho biết, cùng với lễ chào cờ, Hội LHTN TP phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đợt 3 năm 2025, diễn ra từ ngày 16-8 đến 31-10-2025.

Trong đó, điểm nhấn là hoạt động “Tự hào lá cờ Tổ quốc”, kêu gọi mỗi hội viên, thanh niên sử dụng cờ Tổ quốc để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, đặt tại vị trí trang trọng trong gia đình, nơi lao động, học tập.

Thanh niên thành phố phấn khởi trong buổi lễ chào cờ.

Song song đó, Hội LHTN TP.HCM triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như: Đồng diễn chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; “Tháng ra quân phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông” nhân dịp năm học mới; Ngày hội “Hoa của đất” tuyên dương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi năm 2025 và trao giải Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Thanh niên nông thôn TP.HCM lần I; Chương trình “Môi trường xanh – Nếp sống xanh” năm 2025.

﻿ Lễ chào cờ tại Đình Tân Túc (xã Tân Nhựt).

Cùng thời điểm này, lễ chào cờ cấp Trung ương diễn ra đồng loạt tại 7 địa điểm: Vườn hoa Vạn Xuân (Bốt Hàng Đậu, TP Hà Nội); Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu); Cột cờ Thủ Ngữ (TP.HCM); Cột mốc ba biên, Nhà văn hóa hữu nghị 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia (Kon Tum); Mũi Đôi – Hòn Đầu (Khánh Hòa); Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) và Cột cờ Mũi Cà Mau (Cà Mau).