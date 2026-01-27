Vàng, bạc đang 'hưng phấn cực độ': Sinh lời đột biến hay tiềm ẩn bong bóng? 27/01/2026 14:06

(PLO)-Giá vàng và bạc đang tạo ra đà tăng kỷ lục, mang lại lợi nhuận hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về những lo ngại bong bóng giá.

Giá vàng và bạc đã có cú tăng giá lần lượt vượt 5.000 USD và 100 USD/ounce. Nếu so với cùng kỳ theo năm, giá vàng đã tăng gần 90%, còn giá bạc tăng hơn 230%.

Những mức tăng kỷ lục

Mặc dù các chỉ số động lượng cho thấy cả hai kim loại quý đều đang ở trạng thái tăng trưởng quá mức, nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng diễn biến giá vàng và bạc hiện tại phản ánh sự hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản vững chắc.

PGS.TS Võ Đình Trí, Trường IPAG Business School Paris (Pháp) cho biết nhìn lại đà tăng của giá vàng thời gian qua, thấy rõ đó là kết quả của việc giới đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn trước nỗi lo về sức mua của đồng USD bị sụt giảm.

Mối tương quan chặt chẽ giữa vàng và đồng bạc xanh, cộng hưởng với nợ công của Mỹ đang ngày càng phình to cùng những căng thẳng địa chính trị và bất ổn toàn cầu, đã trở thành động lực chính đẩy giá vàng tăng mạnh mẽ đến mức không tưởng. Thay vì chỉ đóng vai trò bù đắp lạm phát ở mức 3-4% như kỳ vọng truyền thống, giá vàng trong vài năm qua đã bứt phá với mức tăng mạnh, biến nó trở thành một kênh sinh lời vượt xa mọi quy luật thông thường.

Đối với bạc, tình hình thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn khi các yếu tố cơ bản đang lấn át hoàn toàn các biểu đồ kỹ thuật do có quá nhiều dòng vốn thực đuổi theo một lượng kim loại quá ít ỏi.

Giá vàng vẫn đang được kỳ vọng bứt phá trong trong thời gian tới. Ảnh: PM

Các chuyên gia phân tích Ngân hàng Bank of America (BofA) cho biết đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để tìm kiếm lợi nhuận đột biến, bạc là lựa chọn hấp dẫn hơn khi tỉ lệ giá vàng/bạc hiện ở mức 59 lần đang gợi mở tiềm năng bạc sẽ vượt mặt vàng. Do đó, giá bạc có thể chạm ngưỡng 135 USD hoặc thậm chí là 309 USD/ounce.

“Các đợt tăng giá của vàng thường chỉ kết thúc khi các động lực cơ bản suy yếu chứ không phải vì giá đã quá cao. Dù thị trường đang ở trạng thái quá mua nhưng thực tế vàng vẫn là tài sản dưới mức đầu tư, đồng nghĩa với việc vẫn còn nhiều dư địa để đa dạng hóa danh mục. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể lên mức 6.000 USD/ounce, tương đương 192 triệu đồng/lượng”, Bank of America nhận định.

Vàng và bạc đã trở thành những tài sản có mức tăng giá mạnh trong thời gian vừa qua. Ảnh: PM

Chuyên gia tài chính Trần Đình Phương nhận định trong năm 2026, các động lực cốt lõi giúp giá vàng tăng mạnh vẫn được duy trì ổn định mà không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tình hình bất ổn địa chính trị toàn cầu thúc đẩy các quốc gia tăng cường dự trữ vàng làm tài sản an toàn, trong khi lộ trình kiểm soát lạm phát chưa rõ ràng tại Mỹ buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải cân nhắc giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho vàng bứt phá.

Thêm vào đó, những lo ngại về chính sách thuế quan mới dự kiến gây bất ổn trong ít nhất 3 năm tới càng củng cố vị thế trú ẩn của kim loại quý này. Với đà hưng phấn hiện tại, nếu duy trì được hiệu suất tăng trưởng như năm trước, việc giá vàng tiến tới ngưỡng 6.000 hoặc 7.000 USD là một kịch bản hoàn toàn khả thi.

Nhìn nhận về sự bứt phá này, giới phân tích quốc tế nhận định rằng chu kỳ tăng trưởng của kim loại quý trong năm 2026 đang bước vào giai đoạn tự củng cố. Khi các kênh đầu tư khác như bất động sản hay chứng khoán ở một số khu vực có dấu hiệu bão hòa, dòng tiền thông minh có xu hướng tập trung vào những tài sản có tính thanh khoản cao và giá trị thực như vàng và bạc, tạo nên một bệ đỡ giá vững chắc bất chấp những nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn.

Cẩn trọng vỡ bong bóng

Ngân hàng Goldman Sachs nhận định bong bóng giá tài sản xảy ra khi giá của một loại tài sản tăng vọt lên mức vượt xa giá trị nội tại của nó. Giá trị này không còn dựa trên các yếu tố cơ bản như dòng tiền, lợi nhuận hay tính hữu dụng, mà chủ yếu dựa trên tâm lý kỳ vọng.

Với bạc, rất có khả năng vỡ bong bóng nếu xuất hiện suy thoái kinh tế, nhu cầu công nghiệp giảm có thể kìm hãm giá bạc. Vì bạc được coi là một công cụ lai khi vừa là tài sản chống rủi ro, vừa là một khoản cược vào sự tăng trưởng kinh tế và nhu cầu công nghệ.

Trong khi đó, lực mua từ các ngân hàng trung ương toàn cầu là bệ đỡ chính cho giá vàng trong giai đoạn 2024-2025 và sẽ còn tiếp diễn trong năm 2026. Trừ khi nào vàng mất đi lực mua khổng lồ này, thị trường sẽ mất điểm tựa và bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu.

Theo PGS.TS Võ Đình Trí, khi những cơ hội trên thị trường đã trở nên quá rõ ràng thì dư địa lợi nhuận cũng sẽ ngày càng thu hẹp lại, đồng thời nhường chỗ cho những rủi ro tiềm ẩn bắt đầu lộ diện. Đây chính là giai đoạn thử thách nhất, đòi hỏi nhà đầu tư phải có một năng lực nhận định và bản lĩnh thực sự lớn để đưa ra quyết định chính xác.

Sự phức tạp của thời điểm này nằm ở cuộc đấu tranh tâm lý gay gắt mà rất nhiều người đang phải đối mặt, đó là trạng thái giằng co giữa khao khát muốn nhảy vào để không bỏ lỡ lợi nhuận và nỗi sợ hãi mơ hồ về một đợt điều chỉnh bất ngờ, tạo nên một áp lực đè nặng lên mọi hành động đầu tư.

Bạc đã đem lại mức sinh lời lớn cho những nhà đầu tư. Ảnh: PM

Việc tham gia vào thị trường vàng đòi hỏi nhà đầu tư phải có năng lực thấu hiểu sâu sắc sự vận động của thị trường, từ các yếu tố vĩ mô, chu kỳ kinh tế cho đến đặc thù của ngành. Những kiến thức này không thể có được qua việc quan sát hời hợt mà là kết quả của một quá trình nghiên cứu, suy ngẫm và tích lũy kinh nghiệm lâu dài.

Tuy nhiên, hiểu về nền tảng căn bản mới chỉ là điều kiện cần. Khi thực sự bước vào cuộc chơi, nhà đầu tư còn phải đối mặt với những nguyên tắc biến động riêng biệt của thị trường.

Đặc biệt tại Việt Nam, thay vì mua vàng qua các chứng chỉ hay ký gửi như ở các nước phát triển, người dân thường có thói quen mua tích trữ cá nhân, càng đòi hỏi vốn kiến thức thực tế rất lớn. Thực trạng thị trường hiện nay đang xuất hiện những nghịch lý khó tin khi mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế đẩy lên quá cao, cùng với mức giãn cách giá mua - bán rất lớn, nhưng nhiều người vẫn bất chấp rủi ro để lao vào do tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ).

Theo các chuyên gia phân tích, về xu hướng dài hạn, chu kỳ tăng giá của vàng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, do đó nhà đầu tư hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ tài sản này trong một khoảng thời gian khá dài nữa mà không cần quá vội vàng. Ngay cả khi thị trường xảy ra kịch bản điều chỉnh hoặc giảm nhẹ trong năm 2026, đó thường chỉ là những rung lắc kỹ thuật trong ngắn hạn trước khi hình thành một mặt bằng giá mới.

Nếu thực sự có nhu cầu sử dụng vốn hoặc muốn giảm tỉ trọng để an toàn, nhà đầu tư cũng không nhất thiết phải tất tay bán hết toàn bộ trong một phiên vì lo sợ giá sẽ sụt giảm sâu vào ngày mai. Thay vào đó, hãy thực hiện chiến lược bán dần để tối ưu hóa lợi nhuận và giữ tâm lý thoải mái.

Trong một thị trường đang có khuynh hướng đi lên rõ rệt như hiện tại, việc tháo chạy kiểu cắt lỗ là không cần thiết. Vàng vẫn đang đóng vai trò là một tài sản trú ẩn vững chắc, và chỉ khi các yếu tố vĩ mô đẩy giá vàng đồng loạt đảo chiều thì mới cần xem xét đến một chiến lược thoát hàng quyết liệt hơn.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho biết dù thị trường được đánh giá là đã ở giai đoạn chậm chân, nhưng tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) vẫn đang chi phối mạnh mẽ khiến nhiều người tin rằng việc nhảy vào lúc này vẫn có thể thắng vì giá vàng được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, thực tế không có gì bảo đảm giá vàng sẽ duy trì đà tăng trưởng vĩnh viễn, tạo nên một bối cảnh thị trường đầy rẫy sự mâu thuẫn.

Những người chưa mua vàng thì cảm thấy áy náy, lo âu vì nghĩ mình đang đánh mất vận may. Trong khi đó, những người đang nắm giữ vàng lại rơi vào thế lưỡng lự giữa việc bán ngay để hiện thực hóa khoản lợi nhuận chắc chắn hay tiếp tục giữ lại với kỳ vọng làm giàu nhanh hơn.

Ngay cả những người đã chốt lời trong thời gian qua cũng đang sống trong sự hối tiếc vì đã bán quá sớm, tất cả cộng hưởng lại tạo nên một tâm lý hoang mang bao trùm lên mọi tầng lớp nhà đầu tư trên thị trường hiện tại.

“Dù cột mốc 100 USD của bạc rất hưng phấn, nhưng ở mức giá này, nhà đầu tư nên kiên nhẫn và kiềm chế ham muốn đuổi theo giá bằng mọi giá, bởi sự biến động mạnh là điều rất dễ xảy ra. Chắc chắn vào một thời điểm nào đó, cả vàng và bạc sẽ có sự điều chỉnh, và theo diễn biến gần đây, các đợt sụt giảm có thể sẽ diễn ra nhanh chóng. Chính những thời điểm điều chỉnh đó mới là cơ hội thực sự để tham gia thị trường, thay vì chạy theo sự hưng phấn như hiện tại”, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu đánh giá.