1 doanh nghiệp bị cấm tham gia đấu thầu 3 năm ở Thanh Hóa 26/01/2026 16:23

(PLO)- Do cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu, 1 doanh nghiệp (DN) tại Thanh Hóa vừa bị UBND tỉnh cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn 3 năm.

Chiều 26-1, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ký quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Hoàn Hảo.

Quyết định nêu, Công ty TNHH Hoàn Hảo đã có hành vi cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án đường từ nút giao Đông Xuân đi TP Thanh Hóa (cũ).

Với vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Hoàn Hảo bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước do các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư hoặc bên mời thầu.

Hình ảnh nút giao Đông Xuân đi TP Thanh Hóa (cũ) nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ công ty này bị cấm tham gia đấu thầu có thời hạn 3 năm kể từ ngày ký.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến của Sở Tài chính, hoàn thiện hồ sơ để đề xuất hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp và các nhà thầu liên quan đến dự án nêu trên.