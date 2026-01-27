Tro xỉ bằng 0 và cú rẽ bất ngờ của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 27/01/2026 14:20

Chiều 26-1, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có chuyến thăm và làm việc với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Đoàn công tác đến thăm Trung tâm.

Khép lại năm 2025 với những biến động không ngừng của kinh tế toàn cầu, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã viết nên một bản báo cáo đầy ấn tượng. Ba Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2 và 4 đã cùng nhau kiến tạo nên sản lượng điện khổng lồ: 22,5 tỉ kWh, đáp ứng hơn 2% nhu cầu điện năng toàn quốc.

Nhưng giá trị của Vĩnh Tân không chỉ nằm ở những dòng điện chạy dọc chiều dài đất nước mà còn là sự đóng góp vào ngân sách Nhà nước hơn 1.500 tỉ đồng; là mái ấm và sự nghiệp của hơn 1.000 lao động địa phương và là sự sẻ chia ấm áp qua các chương trình an sinh xã hội trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng biểu dương nỗ lực của các đơn vị, đồng thời đề nghị Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất điện năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng biểu dương những kết quả đạt được của Vĩnh Tân. Ảnh HỮU TRI.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (đơn vị trực thuộc EVN) chia sẻ một con số khiến nhiều người phải dừng lại suy nghĩ là "năm 2025, lượng tro xỉ tồn tại bãi xỉ của Vĩnh Tân 4 bằng 0".

Với tỉ lệ tiêu thụ đạt 206,85% lượng tro xỉ phát sinh, Vĩnh Tân 4 đã làm điều tưởng như nghịch lý: Biến gánh nặng môi trường thành tài nguyên cho ngành xây dựng. Ở đó, tro xỉ không còn là phế thải bị né tránh, mà trở thành mắt xích của kinh tế tuần hoàn, là minh chứng cho một tư duy quản trị bền vững, hiện đại.

Không chỉ là câu chuyện của than, tro xỉ và turbine, Vĩnh Tân 4 còn tạo dựng dấu ấn bằng hơn 623 tỉ đồng nộp ngân sách cùng những chương trình an sinh xã hội ấm áp thứ đã góp phần hình thành một “thế trận lòng dân” bền chặt nơi nhà máy đứng chân.

Bước sang năm 2026, với mục tiêu 11,852 tỉ kWh, Vĩnh Tân 4 hướng tới một chuẩn mực mới: quản lý môi trường thông minh bước chuyển của một nhà máy không chỉ dừng ở sản xuất điện, mà muốn trở thành hạt nhân của nền công nghiệp sạch.

Xe vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đưa tro xỉ đi tiêu thụ.

Cùng nhịp chuyển động ấy, Vĩnh Tân 2 (EVNGENCO3) đã ký hợp đồng dài hạn với nhiều đối tác, đầu tư công nghệ xử lý tại chỗ, đưa tỉ lệ tiêu thụ tro xỉ năm 2025 vượt gần 112%. Vĩnh Tân 1 cũng duy trì việc ký kết với các đơn vị đủ năng lực, tiêu thụ trên 1 triệu tấn tro xỉ mỗi năm…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng một lần nữa ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động. Đồng thời nhấn mạnh bảo vệ môi trường và an toàn lao động chính là điểm sáng lớn nhất, là nền tảng để trung tâm năng lượng này đi xa hơn, bền vững hơn.