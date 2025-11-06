Vì sao giá vàng thế giới hụt hơi ngay ngưỡng 4.000 USD/ounce? 06/11/2025 09:10

(PLO)- Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau cú bứt phá mạnh ở phiên liền trước. Đà đi lên của kim loại quý đang chững lại khi lực chốt lời gia tăng và đồng USD tiếp tục mạnh lên, tạo áp lực tại các vùng giá cao.

Vào lúc 7 giờ ngày 6-11, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 3.974 USD/ounce, giảm nhẹ 4 USD/ounce so với chốt phiên gần nhất. Trước đó, giá kim loại quý có phiên bật tăng mạnh khi bật từ ngưỡng 3.930 USD/ounce, lên sát vùng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đang loay hoay dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce khi áp lực bán chốt lời của các nhà đầu tư vẫn gia tăng. Chỉ số USD-Index cũng đang tăng mạnh, hiện ở mức 100,13 điểm, cao nhất trong 3 tháng qua.

Đáng chú ý, thị trường trong nước vừa trải qua phiên giao dịch lệch pha. Vàng ngoại trong phiên hôm qua tăng tới 70 USD/ounce, nhưng giá vàng trong nước bất ngờ hạ thêm 700.000 đồng mỗi lượng. Có thời điểm mức giảm khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.

Nhiều nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế vẫn mạnh tay chốt lời khi giá kim loại quý phục hồi. Ảnh minh họa Ai

Ông Ryan McIntyre, Đối tác Quản lý tại Sprott Inc, nhận định giá kim loại quý trên thị trường quốc tế có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn. Điều này diễn ra sau nhịp tăng thẳng đứng từ tháng 9 đến tháng 10 vừa qua. Việc điều chỉnh tăng giảm như hiện tại là cần thiết để giúp thị trường hạ nhiệt.

Nhưng xét về dài hạn, nhiều yếu tố tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho vàng và bạc đi lên. Đó là căng thẳng địa chính trị, rủi ro kinh tế, lực cầu ngày càng tăng từ các ngân hàng trung ương, trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn đứng ngoài thị trường. Do đó, khi thị trường vàng bước vào nhịp điều chỉnh giảm được xem là cơ hội để gia tăng tích lũy tài sản vàng.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm trong suốt ba năm qua. Dự trữ vàng toàn cầu dự kiến sẽ tăng thêm từ 750 - 900 tấn trong năm nay.

Một điểm đáng lo khác mà ông McIntyre theo dõi sát là nợ công Mỹ. Hiện con số này đã vượt 38.000 tỉ USD trong thời gian chính phủ nước này đóng cửa, tăng thêm 1.000 USD so với một tháng trước.

Ông McIntyre cho rằng trong bối cảnh đó, việc duy trì khoảng 10% danh mục đầu tư vào vàng là hợp lý. Bởi ngay cả khi kim loại quý leo lên quanh mốc 4.000 USD/ounce thì vàng vẫn không hề đắt.

"Hơn nữa, so với các kênh đầu tư tài sản khác, tỉ lệ lợi nhuận - rủi ro của vàng vẫn thuộc loại hấp dẫn nhất. Kim loại quý luôn là lớp phòng vệ chắc chắn trước sự suy yếu của tiền pháp định trên toàn cầu" ông Ryan McIntyre nói.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4.381 USD/ounce vào ngày 21-10 (theo giờ Việt Nam). Trong khi giá bạc cũng đạt mức cao kỷ lục là 54,47 USD/ounce vào tháng trước.

Vào thời điểm đó, giá vàng trong nước liên tục xác lập hàng loạt kỷ lục cao mới. Riêng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn 9999 leo lên hơn 160 triệu đồng/lượng.