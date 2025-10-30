Fed ám chỉ không tiếp tục hạ lãi suất, giá vàng thế giới biến động gây sốc 30/10/2025 07:52

(PLO)- Nhà đầu tư đã rất bất ngờ khi chủ tịch Fed phát đi thông điệp nhà đầu tư không nên trông chờ vào việc giảm lãi suất trong tháng 12.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng nhẹ. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,3% lên 3.964,39USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,4% lên 4.000,7USD/ounce.

Chênh lệch giữa mức đỉnh và mức đáy của phiên lên đến 100USD/ounce, cho thấy biến động rất mạnh của giá vàng thế giới. Ảnh: NGỌC DIỆP

Tuyên bố chính sách của Fed tác động đến diễn biến giá vàng

Một yếu tố quan trọng tác động đến diễn biến giá vàng thế giới chính là tuyên bố về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau cuộc họp bàn chính sách mới nhất, Fed giảm lãi suất lần thứ hai trong năm nay, với mức 0,25%.

Ngày 30-10, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giảm lãi suất tham chiếu thêm 0,25%, xuống 3,75-4%. Quyết định này đúng với dự báo của thị trường, và là lần thứ hai cơ quan này điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay.

Tuy nhiên, tuyên bố chính sách sau cuộc họp của Fed khiến không ít nhà đầu tư trên thị trường vàng thất vọng. Trước đây, họ đã mặc định rằng sẽ có thêm một lần hạ lãi suất 0,25% trong tháng 12, nhưng khẳng định mới nhất của Fed đã đập tan quan điểm đó.

Chủ tịch Fed nhận định tăng trưởng việc làm "chậm lại đáng kể" từ đầu năm và cho rằng một phần nguyên nhân là hoạt động nhập cư giảm và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp đi. Ông cũng khẳng định "thuế nhập khẩu tăng đã kéo giá nhiều hàng hóa lên cao, khiến lạm phát nhích lên".

Chủ tịch Fed ám chỉ nhà đầu tư không nên trông chờ vào việc giảm lãi suất trong tháng 12. "Tại cuộc họp lần này, có nhiều ý kiến khác biệt rõ rệt về hướng đi trong tháng 12. Việc tiếp tục cắt giảm lãi suất cuối năm nay không phải là điều chắc chắn", chủ tịch Fed nói.

Phiên ngày thứ Tư, giá vàng thế giới tăng mạnh ngay từ đầu phiên, đã có thời điểm giá vàng thế giới tăng đến 70USD/ounce so với mức chốt phiên liền trước. Tuy nhiên, khi thị trường đồn đoán ngày một nhiều hơn về khả năng Fed sẽ có những điều chỉnh về định hướng chính sách tiền tệ chứ không phải chắc chắn sẽ vẫn hạ lãi suất như kỳ vọng trước đó, giá vàng mất đà tăng mạnh.

Trong phiên, chênh lệch giữa mức đỉnh và mức đáy lên đến 100USD/ounce, cho thấy biến động rất mạnh của giá vàng thế giới.

Chuyên gia phân tích về thị trường hàng hóa tại Quantitative Commodity Research, ông Peter Fertig, phân tích: “Hoạt động săn hàng giá rẻ có thể hỗ trợ cho giá vàng thế giới. Sau khoảng thời gian giá vàng hạ sâu vừa qua, vàng đang trở nên có sức hấp dẫn lớn hơn với nhà đầu tư”.

Ngoài ra, ông Fertig cho rằng có thể có ngân hàng trung ương tranh thủ cơ hội giá rẻ để mua vàng.

Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc đang có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuyến công du châu Á của ông. Điểm đến cuối cùng trong chuyến đi này là Hàn Quốc. Trong các bài phát biểu gần đây, ông thể hiện quan điểm lạc quan về khả năng sẽ giải quyết được những bất đồng thuế quan với phía Trung Quốc cũng như Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp tại Hàn Quốc vào ngày thứ Năm.

Trong nghiên cứu mới công bố về thị trường vàng, chuyên gia ngân hàng ANZ phân tích: “Diễn biến đối thoại thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục làm giảm nhu cầu với tài sản an toàn như vàng, giá vàng thế giới nhiều khả năng sẽ giảm khi căng thẳng hạ nhiệt. Tuy nhiên, giá vàng thế giới vẫn còn lực đỡ. Đợt suy giảm gần đây của giá vàng thế giới sẽ mang đến cơ hội mua vào cho nhiều ngân hàng trung ương vẫn đang trong nỗ lực đa dạng hóa tài sản đóng góp”.

Giá vàng thế giới đã tăng được 52% tính từ đầu năm 2025 đến nay. Giá vàng thế giới lập đỉnh 4.381,21USD/ounce vào ngày 20-10 do các yếu tố căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng hạ lãi suất cũng như làn sóng mua mạnh của các ngân hàng trung ương.

Giá vàng miếng SJC duy trì ở ngưỡng cao

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 146,10 – 148,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng so với 24h trước.

Nếu tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 127,19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 143,80 – 146,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 145,00 – 148,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 146,50 – 149,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.075 – 26.345 đồng/USD (mua vào – bán ra).