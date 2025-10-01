Vì sao nguồn cung dồi dào người dân vẫn khó mua nhà? 01/10/2025 19:25

(PLO)- Dù nguồn cung bất động sản đã tăng mạnh trong thời gian qua nhưng thị trường vẫn đang chứng kiến nhiều nghịch lý.

Tại hội thảo "Bệ phóng thể chế, sức bật thị trường" diễn ra mới đây, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, cho biết nguồn cung bất động sản đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Tại khu vực TP.HCM bao gồm cả Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, thị trường bất động sản cho thấy sự năng động rõ rệt trong 8 tháng đầu năm nay.

Nguồn cung đạt mức 28.000 căn, tăng rất mạnh so với mức 17.000 căn của cùng kỳ năm ngoái. Độ hấp thụ cũng tăng vọt, gấp ba lần mức độ hấp thụ so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do hấp thụ tốt vì giá chung cư ở TP.HCM tăng chậm hơn Hà Nội, chỉ khoảng 15% từ đầu năm đến nay, trong khi Hà Nội tăng gấp đôi.

Tuy nhiên, vấn đề đáng chú ý là phân khúc bình dân hoặc giá trung bình lại không nhiều, đây mới chính là cốt lõi của sự bất cập trên thị trường bất động sản.

Thị trường giao dịch cho thấy sự phân hóa giữa các phân khúc. Mặc dù nguồn cung tăng, giao dịch chung cư lại không tăng nhiều vì giá quá cao. Giao dịch đất nền vẫn tăng tương đối mạnh thời gian vừa qua. Hiện tượng này cho thấy người mua vẫn còn kỳ vọng tăng giá tiếp đối với đất nền.

"Dữ liệu khảo sát toàn cầu và trong nước cho thấy một bất cập nghiêm trọng về khả năng tiếp cận nhà ở tại Việt Nam khi thời gian mua nhà quá dài. Theo khảo sát dựa trên số liệu 3 năm, một công chức có thu nhập trung bình tại Việt Nam phải mất gần 26 năm làm việc để mua được một căn chung cư giá trung bình. Trong khi mức trung bình của thế giới là 15 năm.

Con số này của Việt Nam đang có xu hướng càng ngày càng tăng. Năm 2024, thời gian mua nhà là 23 năm, điều này cho thấy việc mua nhà ngày càng khó khăn hơn đối với người có thu nhập bình thường"- tiến sĩ Cấn Văn lực nói.