Vì sao xe tải 1 tấn được nhiều chủ kinh doanh tin dùng? 25/09/2025 19:54

(PLO)- Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đang ngày càng sôi động, xe tải 1 tấn đang khẳng định vị thế là phân khúc được nhiều chủ doanh lựa chọn. Không chỉ phù hợp với hộ kinh doanh nhỏ, loại xe tải nhỏ này còn đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp. Vậy đâu là những lý do khiến xe tải 1 tấn ngày càng được tin tưởng lựa chọn?

Đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận chuyển

Với trọng tải 1 tấn, chủ xe có thể vận chuyển hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng nhẹ cho đến các mặt hàng thương mại điện tử. Trong bối cảnh nhiều tuyến đường đô thị áp dụng quy định nghiêm ngặt về tải trọng và khổ giới hạn, xe tải cỡ lớn thường gặp khó khăn khi tham gia lưu thông. Đây là khoảng trống để dòng xe tải nhỏ phát huy lợi thế.

Với thiết kế nhỏ gọn cùng bán kính quay đầu nhỏ, xe tải 1 tấn có thể dễ dàng vận hành linh hoạt trong ngõ hẹp, khu dân cư đông đúc hay các tuyến đường nông thôn quanh co. Đáng chú ý, dòng xe này còn được phép lưu thông ở những khung giờ mà xe tải lớn bị hạn chế, giúp các đơn vị kinh doanh tối ưu số thời gian sử dụng và gia tăng hiệu quả khai thác.

Các mẫu xe tải nhỏ đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận chuyển.

Tiết kiệm chi phí vận hành

Các dòng xe tải 1 tấn hiện nay thường được trang bị động cơ xăng nhỏ gọn, với khả năng phản hồi nhanh chóng và vận hành êm ái trong môi trường đường hỗn hợp. Ngay cả khi phải dừng – khởi động liên tục hay tăng - giảm tốc đột ngột, xe tải 1 tấn máy xăng vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

So với các dòng xe bán tải, xe tải sử dụng động cơ máy dầu thì chi phí đầu tư ban đầu của xe tải máy xăng thấp hơn đáng kể nhưng vẫn đáp ứng linh hoạt nhu cầu kinh doanh khác nhau.

Mẫu mã đa dạng

Một trong những lợi thế nổi bật của xe tải 1 tấn là sự đa dạng về mẫu mã và thiết kế thùng xe. Tùy đặc thù kinh doanh, người dùng có thể lựa chọn thùng kín để bảo vệ hàng hóa khỏi thời tiết, thùng bạt linh hoạt trong việc bốc dỡ, hoặc thùng lửng phù hợp với vật liệu cồng kềnh. Ngoài ra, tải nhỏ 1 tấn còn có các loại thùng Composite, thùng cánh chim hoặc thùng tự đổ (thùng ben).

Bên cạnh đó, các hãng xe còn liên tục cải tiến về kiểu dáng, trang bị tiện nghi trong cabin và tính năng an toàn, mang lại nhiều lựa chọn phù hợp cho từng phân khúc khách hàng. Sự đa dạng này không chỉ giúp các chủ kinh doanh dễ dàng tìm được phương án tối ưu cho loại hàng hóa mình vận chuyển, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện trong dài hạn.

Đâu là lựa chọn nổi bật trong phân khúc xe tải 1 tấn?

Trong phân khúc xe tải 1 tấn, Daehan Motors hiện được biết đến với hai sản phẩm chủ lực với thương hiệu Teraco là: Tera100S và Tera Star, mỗi mẫu xe mang đến một thế mạnh riêng.

Xe tải 1 tấn Tera Star.

Tera100S nhiều năm liền giữ vững vị thế trong nhóm xe tải nhỏ được ưa chuộng hàng đầu nhờ sự đáng tin cậy trong khả năng vận hành. Xe sử dụng động cơ xăng Mitsubishi Tech 1.3L vận hành êm ái và bền bỉ. Bán kính quay vòng chỉ 5,48m giúp Tera100S dễ dàng xoay trở trong ngõ hẹp, phù hợp cả đường đô thị đông đúc lẫn khu vực nông thôn.

Về thiết kế, mẫu xe này sở hữu ngoại thất hiện đại với lưới tản nhiệt mạ chrome, cụm đèn Halogen Projector và thân xe dập nổi cứng cáp. Khung gầm bằng thép hợp kim chất lượng cao, toàn bộ cabin và khung xe được nhúng sơn tĩnh điện nhằm tăng khả năng chống ăn mòn. Nội thất được trang bị đầy đủ tiện nghi với ghế nỉ cao cấp, vô lăng trợ lực điện EPS, cửa kính chỉnh điện, cùng màn hình LCD 9 inch tích hợp camera lùi, mang lại trải nghiệm lái an toàn và thoải mái.

Trong khi đó, Tera Star được định vị là dòng xe tải nhẹ thế hệ mới, dẫn đầu xu hướng với công nghệ tiên tiến. Xe trang bị động cơ 1.5L công nghệ Nhật Bản, sử dụng công nghệ phun xăng trực tiếp GDi kết hợp van biến thiên kép DVVT – duy nhất trong phân khúc, mang đến công suất mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Ngoại thất gây ấn tượng với mặt ca-lăng đa tầng, cản trước thể thao và đường dập nổi khí động học. Hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi tích hợp cảnh báo lùi, đèn Halogen Projector kết hợp đèn sương mù.

Điểm đặc biệt của Tera Star là khoang cabin mang lại cảm giác như một chiếc xe du lịch với nhiều trang bị tiện nghi. Ghế thể thao bọc da cao cấp, cửa kính chỉnh điện một chạm, bệ tỳ tay trung tâm, vô lăng trợ lực điện EPS và màn hình giải trí 7 inch đa phương tiện tạo nên trải nghiệm lái tiện nghi và thoải mái. Tera Star là lựa chọn không thể bỏ qua cho Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.