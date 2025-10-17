Vinatech Group lắp đặt kệ Selective giá tốt chính hãng 2025 17/10/2025 10:04

(PLO)- Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giá kệ công nghiệp, Vinatech Group không chỉ cung cấp sản phẩm kệ Selective chính hãng giá tốt, mà còn triển khai quy trình lắp đặt chuyên nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và tiến độ khắt khe. Cùng tìm hiểu ngay về ưu điểm và quy trình lắp đặt kệ Selective tại Vinatech Group.

Vinatech Group đơn vị lắp đặt kệ Selective chính hãng giá tốt

Với hơn 14 năm kinh nghiệm sản xuất và lắp đặt giá kệ kho hàng, Vinatech Group luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi triển khai lắp đặt kệ Selective với các lợi thế nổi bật:

Sản xuất trực tiếp tại nhà máy

Vinatech Group sở hữu 2 nhà máy tại Phú Thọ và TP.HCM tổng quy mô lên tới 50.000m2, chủ động hoàn toàn trong sản xuất, tiến độ và giá thành cạnh tranh trên thị trường.

Nhà máy Vinatech Group quy mô 25.000m2 tại TP.HCM.

Vật liệu thép cao cấp

Tất cả các mẫu kệ tại Vinatech, bao gồm kệ Selective đều được sản xuất bằng thép cán nguội đạt tiêu chuẩn JIS 3141. Đảm bảo kệ có độ bền và độ cứng cao, bề mặt mịn đẹp cùng khả năng chống ăn mòn tốt.

Đội ngũ thi công chuyên nghiệp

Đội ngũ thi công của Vinatech Group được đào tạo bài bản về các quy tắc an toàn lao động. Đồng thời được trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị hiện đại để đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

Năng lực triển khai hơn 50.000 dự án

Hơn 14 năm hoạt động, tính đến nay, Vinatech Group đã thực hiện thành công hơn 50.000 dự án đa dạng lĩnh vực: kho lạnh, kho logistics, kho TMĐT, kho FMCG...đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong nước.

Lợi ích khi lắp đặt kệ Selective cho kho tại Vinatech

● Tối ưu diện tích kho hàng: Lắp đặt kệ Selective giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa diện tích kho theo chiều cao. Phù hợp với kích thước kho lớn nhỏ khác nhau.

● Dễ dàng quản lý hàng hóa: Hệ thống kệ selective cho phép tiếp cận trực tiếp 100% pallet hàng mà không cần di chuyển các pallet khác, giúp kiểm soát hàng tồn kho chính xác và hiệu quả.

● Phù hợp với nhiều loại hàng hóa và xe nâng: Kệ Selective có thể lưu trữ đa dạng hàng hóa, không cần đồng nhất kích thước. Đồng thời tương thích với hầu hết các loại xe nâng phổ biến trên thị trường.

● Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu: So với các hệ thống kệ khác, kệ selective có cấu tạo đơn giản hơn, giúp giảm chi phí lắp đặt và đầu tư ban đầu.

Quy trình lắp đặt kệ Selective tại Vinatech Group

Khi tiếp nhận dự án của khách hàng, Vinatech Group sẽ triển khai quy trình 5 bước chuyên nghiệp, đảm bảo tiến độ và an toàn như sau:

Bước 1: Khảo sát mặt bằng và tư vấn

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, đội ngũ kỹ sư sẽ trực tiếp khảo sát mặt bằng kho và tư vấn phương án thiết kế tối ưu.

Bước 2: Thiết kế bản vẽ 2D/3D

Sau khi khảo sát và cân nhắc phương án bố trí, các kỹ sư sẽ tiến hành lên bản vẽ 2D/3D miễn phí giúp khách hàng hình dung trước hệ thống.

Bước 3: Báo giá chi tiết

Bảng báo giá sẽ được gửi kèm và liệt kê, bóc tách chi phí từng hạng mục rõ ràng để khách hàng dễ dàng theo dõi.

Bước 4: Sản xuất và vận chuyển

Khi khách hàng phê duyệt thiết kế, kệ sẽ được sản xuất theo đúng bản vẽ được duyệt. Sau đó sản phẩm được đóng gói và vận chuyển đến công trình.

Bước 5: Lắp đặt và bàn giao

Cuối cùng, đội ngũ kỹ thuật Vinatech sẽ lắp đặt kệ theo đúng bản vẽ và tiến độ đề ra. Khi hoàn thành dự án, sẽ thực hiện việc bàn giao, nghiệm thu và hướng dẫn vận hành cho doanh nghiệp.

Báo giá quy trình lắp đặt kệ kho Selective tại Vinatech Group

Thực tế chi phí lắp đặt kệ Selective không có con số cố định, mà sẽ ảnh hưởng bởi các yếu tố như: quy mô và diện tích kho, tải trọng yêu cầu mỗi pallet, số lượng kệ, yêu cầu riêng của đặc thù ngành hàng,...

Tại Vinatech Group, chi phí lắp đặt kệ Selective luôn đảm bảo tối ưu so với thị trường nhờ lợi thế sản xuất trực tiếp. Để nhận báo giá chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua hotline 086 758 9999. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ 24/7.

Đội ngũ tư vấn Vinatech Group luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

Sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng sản xuất, giá thành cạnh tranh và giải pháp trọn gói, Vinatech Group chắc chắn sẽ là đối tác tin cậy cho mọi nhu cầu lắp đặt kệ Selective chính hãng giá tốt. Liên hệ ngay với Vinatech Group để nhận tư vấn và báo giá tốt nhất cho dự án của bạn!