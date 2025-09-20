VKS khu vực 17 - TP.HCM phối hợp với công an 7 phường, xã để giải quyết nhanh các vụ án 20/09/2025 13:16

(PLO)- Việc ký kết giữa VKS khu vực 17 và công an các phường xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị giải quyết hiệu quả tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố…

VKS khu vực 17, TAND TP.HCM vừa tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa VKS khu vực 17 và Công an 7 phường xã trên địa bàn khu vực trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; khởi tố, điều tra vụ án hình sự theo thẩm quyền.

VKS khu vực 17 và công an 7 phường xã ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: LA

Theo bà Đỗ Thị Kim Ngân, Viện trưởng VKS khu vực 17, việc ký kết quy chế phối hợp giữa VKS và Công an 7 phường xã trên địa bàn khu vực để đảm bảo hiệu quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

Cũng theo bà Ngân, hiện nay tình hình tội phạm trên địa bàn khu vực đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp, số lượng vụ việc ngày càng nhiều theo hướng năm sau cao hơn năm trước.

Bà Đỗ Thị Kim Ngân, Viện trưởng VKS khu vực 17 cho biết việc ký kết quy chế phối hợp giữa VKS và Công an 7 phường xã trên địa bàn khu vực để đảm bảo hiệu quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm...Ảnh: LA

Chính vì thế, VKS khu vực 17 muốn thống nhất với Công an các phường xã về nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp để giải quyết án hình sự thông suốt, từ khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm đến khi khởi tố, điều tra truy tố, xét xử, thi hành án hình sự.

Theo nội dung ký kết, VKS khu vực 17 phối hợp với công an 7 phường xã địa bàn khu vực trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm; phối hợp trong công tác điều tra vụ án hình sự; phối hợp trong công tác thông tin, báo cáo; phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát…

VKS khu vực 17 quán triệt các Nghị quyết về thí điểm VKS khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Ảnh: LA

Dịp này, VKS khu vực 17 cũng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 21-8-2025 của Đảng ủy VKS TP.HCM về thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội khóa XV về thí điểm VKS khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Bên cạnh đó, đánh giá chất lượng công tác tiếp nhận, xác minh sơ bộ ban đầu nguồn tin tội phạm của 7 đơn vị công an phường xã, phường trên địa bàn khu vực 17.

Đặc biệt, hội nghị cũng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình phối hợp giải quyết nguồn tin tội phạm. Xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan từ đó đề ra những giải pháp để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế.