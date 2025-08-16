Vốn tỉ đô từ ASEAN, Trung Quốc vẫn 'chảy' vào thị trường bất động sản Việt 16/08/2025 16:56

(PLO)- Thị trường bất động sản Việt Nam đang sôi động hơn bao giờ hết với dòng vốn tỉ đô từ khu vực ASEAN và Trung Quốc.

Bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn là thỏi nam châm hút vốn đầu tư ngoại, nổi bật là dòng vốn bền bỉ từ các quốc gia ASEAN và làn sóng đầu tư ngày càng mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Hai dòng vốn này, với những chiến lược và khẩu vị riêng, đang cùng nhau định hình nên diện mạo mới cho các đô thị và khu công nghiệp trên cả nước.

Làn sóng đầu tư từ Trung Quốc

Một làn sóng đầu tư mới từ Trung Quốc với sự chuyển dịch mạnh mẽ từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp truyền thống sang các dự án có giá trị cao và tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn. Dòng vốn này không chỉ chảy vào nhà xưởng, mà còn đang “đổ bộ” vào các lĩnh vực then chốt như bất động sản, xây dựng hạ tầng và nội thất…

Sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư Trung Quốc được thể hiện rõ qua số liệu thống kê cho thấy một làn sóng đầu tư mới đang diễn ra mạnh mẽ.

Theo báo cáo Cục Thống kê, tính đến hết 7 tháng đầu năm 2025, trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Trung Quốc đứng thứ hai với gần 2,3 tỉ USD, chiếm gần 23% và Hồng Kông (Trung Quốc) 721 triệu USD, chiếm hơn 7%.

Bất động sản Việt Nam vẫn thu hút dòng vốn nhà đầu tư "láng giềng" từ Trung Quốc và ASEAN. Ảnh minh họa: Internet

Thị trường nội địa cũng chứng kiến sự thâm nhập mạnh mẽ, trong tháng 8-2025, xu hướng cung cấp giải pháp toàn diện được thể hiện rõ qua việc Công ty Giải pháp Ánh sáng LUVIA trở thành nhà phân phối độc quyền cho Huayi và thương hiệu đèn cao cấp Diva Luce.

Với vị thế là tập đoàn chiếu sáng hàng đầu Trung Quốc, Huayi có kinh nghiệm thực hiện hơn 1.000 dự án dự án trong nước và quốc tế, từ các công trình chính phủ đến các dự án nhà hàng, khách sạn.

Trong lĩnh vực bất động sản xây dựng, các tập đoàn Trung Quốc đang chuyển mình từ vai trò nhà thầu phụ sang nhà phát triển dự án quy mô lớn.

Minh chứng rõ nét là vào tháng 7-2025, lãnh đạo các công ty như CCC Infrastructure và Hero Thâm Quyến đã đề xuất kế hoạch đầu tư các khu đô thị thông minh. Trước đó, vào tháng 5-2025, "gã khổng lồ" xây dựng Pacific Construction Group đã trúng thầu dự án hạ tầng trọng điểm cầu Tứ Liên (Hà Nội), cho thấy tham vọng tham gia sâu vào việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng Việt Nam.

Địa ốc Việt Nam hút mạnh vốn đầu tư từ ASEAN

Thị trường bất động sản Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư trong khối ASEAN, đặc biệt là Singapore, Malaysia và Thái Lan. Dòng vốn này không chỉ gia tăng về quy mô mà còn góp phần định hình lại thị trường theo các chuẩn mực quốc tế.

Theo bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư tại Savills Hà Nội, sức hấp dẫn của bất động sản Việt Nam đối với khối ASEAN là rất rõ nét. Số liệu 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy, vốn FDI vào lĩnh vực này đạt 5,1 tỉ USD, gấp đôi cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 24% tổng vốn FDI cả nước.

Đáng chú ý, bà Dung chỉ ra rằng các nhà đầu tư ASEAN có xu hướng ưu tiên lĩnh vực này hơn hẳn. Bất động sản chiếm tới 30,4% tổng vốn đầu tư của khối vào Việt Nam.

"Tỷ trọng này cao hơn đáng kể so với mức trung bình chung, cho thấy sự ưu tiên đặc biệt của nhà đầu tư khu vực. Điều này có thể được lý giải bởi sự gần gũi về địa lý, tương đồng văn hóa kinh doanh và khả năng nhận diện các cơ hội phát triển đô thị" - bà Dung nhận định.

Các nhà đầu tư ASEAN có xu hướng ưu tiên lĩnh vực bất động sản nhà ở và công nghiệp.

﻿Ảnh: QH

Dòng vốn ASEAN được phân bổ đa dạng vào nhiều phân khúc. Bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng với mô hình Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) là biểu tượng thành công. Trong khi đó, phân khúc nhà ở cao cấp và khu đô thị tích hợp ghi nhận dấu ấn của các tên tuổi lớn như Keppel Land, ParkCity và CapitaLand.

Đại diện CapitaLand Development Việt Nam (Singapore) cho biết tập đoàn kỳ vọng sẽ tăng vốn đầu tư tại thị trường này trong vòng năm năm tới. Chiến lược của CapitaLand không chỉ dừng lại ở các dự án nhà ở mà còn hướng tới phát triển các khu đô thị phức hợp quy mô lớn, mang tiêu chuẩn quốc tế.

Cuối cùng, bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch cũng là "miếng bánh" hấp dẫn không kém. Với tiềm năng du lịch to lớn, các nhà đầu tư ASEAN đang mạnh tay "rót vốn" vào các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Dự kiến, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có bước nhảy vọt, tăng từ 70% đến 80% so với năm 2024, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm du lịch đẳng cấp quốc tế.