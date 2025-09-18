VPBank mang đến trải nghiệm du lịch Trung Quốc không lo về phí 18/09/2025 11:00

(PLO)- Nếu bạn có kế hoạch cùng bạn bè và người thân đi du lịch Trung Quốc thì thẻ tín dụng VPBank UnionPay Freeways sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp giải quyết bài toán thanh toán dễ dàng, tiện lợi và an toàn, mang lại những trải nghiệm tốt nhất.

Sự đa dạng về văn hóa và bề dày lịch sử cùng cảnh quan nguyên sơ và kỳ vĩ thiên nhiên đã đưa Trung Quốc trở thành một điểm đến hấp dẫn. Với vị trí địa lý thuận lợi nằm gần biên giới phía Bắc, du khách Việt có thể dễ dàng tới Trung Quốc chỉ trong vài giờ đồng hồ với nhiều phương thức di chuyển như đường bộ, đường sắt hay máy bay.

Tour du lịch Trung Quốc tăng mạnh

Đó cũng là lý do khiến các tour du lịch Trung Quốc tại Việt Nam tăng mạnh thời gian gần đây. Theo Cục Du lịch Quốc gia, Trung Quốc đang là thị trường gửi khách du lịch lớn thứ 2 của Việt Nam trong năm 2024, ghi nhận 3,7 triệu lượt khách.

Nắm bắt thị hiếu, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa liên kết với China UnionPay ra mắt thẻ tín dụng VPBank UnionPay Freeways – “Vạn dặm như ý, không lo về phí”, miễn hoàn toàn phí giao dịch ngoại tệ tại Trung Quốc. Với các quốc gia khác, mức phí này của thẻ VPBank UnionPay Freeways chỉ là 1,5%. Chính sách miễn phí giao dịch ngoại tệ này của VPBank là một ưu điểm cạnh tranh so với các dòng thẻ tín dụng khác, giúp tiết kiệm tối đa chi phí cho những người thường xuyên đi du lịch hoặc công tác tại Trung Quốc.

Thẻ tín dụng VPBank UnionPay Freeways – “Vạn dặm như ý, không lo về phí” với nhiều ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu đi du lịch Trung Quốc.

Đại diện VPBank cho biết, năm 2025, VPBank xây dựng hệ sinh thái thẻ theo 3 trụ cột chính, gồm: Shopping (Mua sắm thông minh) – Travel (Du lịch trải nghiệm) – Wellbeing (Chăm sóc sức khỏe và phát triển bản thân).

VPBank mong muốn thiết kế những dòng thẻ phù hợp theo từng nhóm hành vi và nhu cầu tiêu dùng, từ đó mang đến sự đa dạng về tiện ích và ưu đãi hấp dẫn, gia tăng cảm xúc tích cực và giá trị đặc quyền cho người dùng. Dòng thẻ này được phát triển nhằm hướng đến đối tượng khách hàng có nhu cầu khám phá, công tác, du lịch quốc tế, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

“Là dòng thẻ chú trọng vào sự quan tâm của khách hàng về phí giao dịch quốc tế, nỗi lo khi chi tiêu tại Trung Quốc cũng như các chương trình ưu đãi hoàn tiền khi chi tiêu, sự kết hợp này sẽ mang lại những trải nghiệm chi tiêu và du lịch tốt nhất cho các chủ thẻ VPBank UnionPay Freeways”, đại diện VPBank chia sẻ.

Nhiều ưu đãi cực kỳ hấp dẫn

VPBank cũng tạo sự khác biệt cho thẻ UnionPay với chương trình hoàn tiền hấp dẫn khi chi tiêu. Với giao dịch chi tiêu quốc tế, VPBank hoàn tiền tới 4% cho mọi giao dịch. Với các giao dịch nội địa, VPBank hoàn 3% cho các giao dịch chi tiêu du lịch, ăn uống và hoàn 0,1% cho các giao dịch còn lại. Khách hàng chi tiêu tối thiểu từ 5 triệu đồng (cả giao dịch quốc tế và nội địa) sẽ được hoàn tối đa 1 triệu đồng cho một kỳ sao kê.

Khách hàng khi mở mới thẻ và có chi tiêu hợp lệ từ 2 triệu đồng trở lên trong vòng 30 ngày sẽ được VPBank hoàn tiền 400.000 VNĐ. VPBank cũng miễn phí thường niên cho khách hàng khi đạt đủ điều kiện về chi tiêu theo quy định của ngân hàng. Để đăng ký mở thẻ, khách hàng chỉ cần bấm nút đăng ký ngay trên VPBank NEO, tại mục Thẻ và chọn Mở thẻ tín dụng.

Khách hàng sở hữu thẻ VPBank UnionPay FreeWays sẽ nhận được nhiều ưu đãi trong tháng 9 này.

Song song với các tính năng nổi bật kể trên, khách hàng sở hữu thẻ VPBank UnionPay FreeWays cũng sẽ được áp dụng các chương trình ưu đãi được VPBank triển khai hàng tháng cho các sản phẩm thẻ tín dụng.

Cụ thể, trong tháng 9 này, VPBank thiết kế nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá 6% khi đặt vé máy bay tại Trip.com; giảm đến 15% khi đặt phòng khách sạn tại nhiều resort nổi tiếng như Ana Mandara Dalat, Ocean Resort By Fusion Quy Nhon, Golden Coast Resort & Spa, ưu đãi tới 20% khi đi ăn uống, mua sắm tại nhiều nhà hàng, siêu thị…

UnionPay là hệ thống thanh toán quốc gia của Trung Quốc và là một trong những hệ thống thanh toán lớn nhất thế giới. Thẻ tín dụng UnionPay được chấp nhận rộng rãi trên 183 quốc gia và khu vực trên thế giới, trong đó có 99 quốc gia và khu vực hỗ trợ các sản phẩm thanh toán di động UnionPay. Tính đến hiện tại, UnionPay đã hợp tác với hơn 2.600 tổ chức trên toàn cầu để tạo ra một hệ sinh thái phong phú cho hoạt động thanh toán.

Thời gian gần đây, khách quốc tế đến Trung Quốc đã có những trải nghiệm du lịch chất lượng và thuận tiện hơn nhờ những cải tiến trong hệ thống thanh toán di động của nước này. Khách du lịch đã có thể dùng thẻ tín dụng quốc tế trực tiếp tại các điểm thanh toán ở Trung Quốc, mang lại trải nghiệm thanh toán đơn giản, dễ dàng và tiện lợi cho nhiều du khách quốc tế.