Vụ án có 3 bị cáo, cả 3 đều lãnh án chung thân 23/04/2026 07:43

(PLO)- Vận chuyển gần 10kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 20 triệu đồng/kg, 3 bị cáo đã phải trả giá bằng án tù chung thân.

Mới đây (22-4), TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 3 bị cáo Huỳnh Bá Hiển (33 tuổi), Võ Chí Bảo (26 tuổi) và Huỳnh Thiện Đức (30 tuổi) cùng mức án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Đức còn bị xét xử thêm về thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, cuối tháng 11-2024, Huỳnh Bá Hiển nhận lời vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam cho một người tên Bin. Sau đó, Hiển thuê Võ Chí Bảo tìm người trực tiếp thực hiện việc vận chuyển với mức tiền công lên đến 20 triệu đồng/kg. Bảo đã rủ Huỳnh Thiện Đức tham gia và được đồng ý.

Ba bị cáo Hiển, Bảo, Đức tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Quá trình tổ chức vận chuyển được các bị cáo thực hiện khá chặt chẽ. Nhóm này sử dụng mạng xã hội Zalo để liên lạc, chỉ đạo và thống nhất phương thức hoạt động. Hiển nhiều lần chuyển tiền cho Bảo và Đức nhằm chi trả chi phí đi lại, ăn ở và ứng trước tiền công. Đồng thời, Hiển cũng cung cấp phương tiện, túi xách phục vụ việc vận chuyển ma túy.

Rạng sáng 30-11-2024, theo sự chỉ đạo của Hiển, Đức điều khiển xe máy đến khu vực biên giới xã Mỹ Quý Tây (nay là xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh), gửi xe rồi đi bộ sang Campuchia. Tại khu vực gần Casino 888, Đức được một người lạ giao hai ba lô chứa ma túy.

Sau khi nhận hàng, Đức thuê xe ôm quay lại khu vực biên giới, rồi tiếp tục đi bộ mang theo hai ba lô chứa ma túy về Việt Nam. Cùng thời điểm, Võ Chí Bảo thuê ô tô cùng tài xế đến khu vực gần bãi xe để chờ đón Đức theo chỉ đạo từ Hiển.

Tuy nhiên, khi Đức đang vận chuyển số ma túy về đến khu vực mốc 186, thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt quả tang vào khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày.

Huỳnh Thiện Đức bị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ. Ảnh: BP

Tang vật thu giữ gồm 9 túi nylon chứa ma túy với tổng khối lượng đặc biệt lớn, gồm 8.993,06 gam Methamphetamine và 992,41 gam Ketamine. Ngoài ra, trên người Đức còn cất giấu thêm 3,4086 gam Methamphetamine để sử dụng cá nhân. Cơ quan chức năng xác định toàn bộ số ma túy này được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Võ Chí Bảo đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong khi đó, Huỳnh Bá Hiển không thừa nhận việc thuê Bảo và Đức vận chuyển ma túy, cho rằng chỉ chuyển tiền giúp người khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Hiển giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo trong vụ án.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định đây là vụ án có tổ chức, với sự phân công vai trò rõ ràng giữa các bị cáo. Trong đó, Hiển là người khởi xướng và điều hành toàn bộ kế hoạch; Bảo đóng vai trò trung gian liên lạc, hỗ trợ; còn Đức là người trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển ma túy.