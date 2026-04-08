Vụ chủ tịch xã bị kiện ra tòa: Xã đã gia hạn sử dụng đất 08/04/2026 10:50

(PLO)-UBND xã Hra, tỉnh Gia Lai đã gia hạn sử dụng đất cho doanh nghiệp và doanh nghiệp đã rút đơn kiện.

Ngày 7-4, trao đổi với PLO, ông Võ Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Hra, tỉnh Gia Lai xác nhận UBND xã này đã quyết định gia hạn sử dụng đất cho Công ty CP Đá Mang Yang Trang Đức để khai thác khoáng sản theo giấy phép đã được UBND tỉnh cấp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Đá Mang Yang Trang Đức, cho biết vụ việc đã được thống nhất cách giải quyết nên ông đã rút đơn khởi kiện chủ tịch UBND xã Hra.

Khu vực mỏ đá.

Hiện doanh nghiệp và chính quyền địa phương đang hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật để triển khai hoạt động của mỏ đá. Đồng thời, hai bên bàn bạc, thống nhất phương án làm tuyến tránh theo cam kết của doanh nghiệp.

Trước đó, PLO đăng bài “UBND xã chưa giải quyết hồ sơ đất đai vì doanh nghiệp không thực hiện cam kết” phản ánh giám đốc Công ty CP Đá Mang Yang Trang Đức có đơn khởi kiện chủ tịch UBND xã Hra ra tòa về hành vi không giải quyết hồ sơ cho thuê đất và gia hạn sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Theo ông Võ Minh Quang, giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã có sự thống nhất trong giải quyết vụ việc nêu trên.

Trước đây, chính quyền địa phương chậm giải quyết hồ sơ vì doanh nghiệp chưa thực hiện theo cam kết làm tuyến tránh đi qua mỏ đá, đoạn đường liên xã Hra – Lơ Pang nên chưa thể thực hiện thủ tục gia hạn thuê đất.