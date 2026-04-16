Vụ ‘đi ăn giỗ về bị chiếm nhà’: Bắt tạm giam vợ và chồng 16/04/2026 19:01

(PLO)-Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Văn Dũng sau khi bắt tạm giam bà Cao Thị Bé liên quan đến vụ việc ‘đi ăn giỗ về bị chiếm nhà’.

Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt tạm giam đối với ông Hồ Văn Dũng (phường Ngũ Hành Sơn) về tội xâm phạm chỗ ở của người khác để điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt tạm giam đối với vợ ông Dũng là bà Cao Thị Bé về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Ông Hồ Văn Dũng (áo trắng) và bà Cao Thị Bé (áo tím) bị bắt tạm giam sau nhiều lần được công an vận động trả lại nhà nhưng không thành. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trao đổi với PLO, điều tra viên trong vụ việc cho biết, vì thời gian vừa qua ông Dũng điều trị chữa bệnh tại bệnh viện, đến nay sức khoẻ đã ổn định nên tiến hành thi hành lệnh bắt tạm giam.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng thông tin thêm, trước năm 2018, ông Dũng và bà Bé có một khoản nợ với một người khác, sau đó Toà án đã tuyên án buộc ông Dũng và bà Bé phải trả nợ với số tiền 800 triệu.

Thời điểm đó, cơ quan thi hành án xác định vợ chồng ông Dũng có một bất động sản tại quận Ngũ Hành Sơn nên tiến hành kê biên để làm tài sản thi hành án.

Tuy nhiên, vợ chồng ông Dũng và bà Bé không chấp hành bản án và khiếu kiện nhiều nơi.

Khi lực lượng cưỡng chế thành công thì tiếp tục bàn giao lại cho ông Nguyễn Thế Hiếu (tỉnh Quảng Nam cũ), chủ nhân trúng đấu giá tài sản.

Sau đó vài ngày, thì ông Hiếu bất ngờ phát hiện căn nhà của mình bị hai vợ chồng ông Dũng, bà Bé chiếm dụng, vào ở từ đó đến nay.

Ông Hiếu đã nhiều lần làm đơn lên các cơ quan thuộc quận Ngũ Hành Sơn (cũ) nhưng không được trả lời thoả đáng.

Đầu năm 2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Dũng, bà Bé về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Con trai ông Dũng và bà Bé xin lỗi gia đình bị hại và tiến hành dọn đồ đạc ra khỏi nhà để bàn giao. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Như PLO đã phản ánh, ông Nguyễn Thế Hiếu (33 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam cũ) gửi đơn kêu cứu khi phải khổ sở đi đòi nhà trong vô vọng vì thời gian quá dài nhưng cơ quan chức năng chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Theo ông Hiếu, năm 2018, ông trúng đấu giá căn nhà trên lô đất số 21, phân khu B2.8 thuộc khu tái định cư Bá Tùng ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn cũ đưa ra đấu giá tài sản thi hành án.

Lô đất này có diện tích 100 m2, có căn nhà hai tầng. Sau khi ông Hiếu nộp đủ 1,6 tỉ đồng và hoàn tất các thủ tục liên quan, Chi cục Thi hành án dân sự Ngũ Hành Sơn tổ chức cưỡng chế tài sản thi hành án.

Căn nhà bị ông Dũng, bà Bé chiếm dụng nhiều năm. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đồng thời yêu cầu chủ cũ là ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé ra khỏi nhà, bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Gần hai tháng sau, ông Hiếu khóa cửa nhà để về quê ăn giỗ. Khi trở về, ông Hiếu bất ngờ phát hiện căn nhà của mình đã bị phá ổ khóa. Từ thời điểm đó đến nay, ông Dũng, bà Bé vào ở, căn nhà bị chiếm dụng trái phép.

Ông Hiếu sau đó đã nhiều lần gửi đơn đề nghị chính quyền địa phương can thiệp.