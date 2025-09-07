Vụ đột nhập nhà dân nhưng mắc kẹt ở lỗ thông gió: Trách nhiệm pháp lý ra sao? 07/09/2025 10:53

(PLO)- Theo luật sư, cơ quan công an sẽ xử lý hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác dựa trên lời khai của người này.

Như PLO đã thông tin, một người đàn ông ở Thanh Hóa bị mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió để đột nhập vào nhà dân, phần thân lọt vào trong, riêng hai chân mắc kẹt do vướng kính lỗ thông gió.

Nhận tin báo từ người dân, công an đã có mặt, phối hợp đưa người này xuống an toàn. Vụ việc được bàn giao cho cảnh sát khu vực phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.

Nhiều bạn đọc thắc mắc, hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác bị xử lý ra sao?

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Trần Anh Hào (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: Điều 22 của Hiến pháp quy định rất rõ công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

Bên cạnh đó, Điều 158 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) đã có quy định về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Cụ thể, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

- Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác;

- Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ;

- Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ;

- Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác.”.

Trường hợp phạm tội có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn... bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

"Như vậy, hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác dù chưa gây ra hậu quả thì vẫn có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật", Luật sư Hào nhận định.

Người dân khi phát hiện sự việc đã báo công an. Ảnh: MXH

Về trường hợp của thanh niên nêu trên, Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: Cơ quan công an sẽ xử lý hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác dựa trên lời khai của người này.

Nếu người này vào nhà dân nhằm mục đích trộm cắp tài sản thì có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình).

Cụ thể, hành vi xâm nhập vào khu vực nhà ở, kho bãi hoặc địa điểm khác thuộc quản lý của người khác nhằm mục đích trộm cắp, chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Trường hợp người này đột nhập vào nhà dân không nhằm mục đích trộm cắp tài sản như đã phân tích ở trên mà nhằm mục đích khác thì có khả năng sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 158 Bộ luật Hình sự về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.