Đột nhập nhà dân, bị mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió 06/09/2025 13:40

(PLO)- Công an phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa đang xác minh vụ một người đàn ông đột nhập nhà dân, mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió khiến dân mạng xôn xao.

Ngày 6-9, thông tin từ Công an phường Hải Bình xác nhận sự việc xảy ra vào sáng 5-9. Người đàn ông bị mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió khi đột nhập vào nhà dân, phần thân lọt vào trong, riêng hai chân mắc kẹt do vướng kính lỗ thông gió.

Clip người đàn ông đột nhập nhà dân mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió. Nguồn MXH

Nhận tin báo từ người dân, công an đã có mặt, phối hợp đưa người này xuống an toàn. Vụ việc được bàn giao cho cảnh sát khu vực phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Hình ảnh người đàn ông Mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió bị chủ nhà giữ lại báo công an. Ảnh: Cắt ra từ clip

Nguồn tin từ công an phường Hải Bình thông tin, trên mạng xã hội nói người này “trộm cắp tài sản” là chưa chính xác vì chưa có dấu hiệu dịch chuyển tài sản.

Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác, ngoài ra danh tính người đàn ông chưa được cung cấp.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông cởi trần mắc kẹt ở lỗ thông gió, phần thân trong nhà, hai chân bên ngoài.

Người đàn ông mắc kẹt hai bàn chân ở phía bên ngoài khi chui qua lỗ thông gió bị công an đưa về xác minh làm rõ theo quy định. Ảnh: Cắt ra từ clip

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng ngàn bình luận.

Công an phường Hải Bình cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.