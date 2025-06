Vụ hành khách ôm, xé áo nữ tài xế taxi: Dấu hiệu của tội gì? 23/06/2025 05:47

Như PLO đã thông tin, vào lúc 17 giờ 35 phút ngày 20-6, chị NTTL là tài xế taxi nhận chở Ngô Văn Cà Trương (35 tuổi, trú tỉnh Long An) từ bến xe Ninh Thuận đến xã Phước Chinh (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận).

Khi đến đoạn đường Ô Căm (xã Phước Trung, huyện Bác Ái), Trương bất ngờ quay qua ôm rồi xé áo chị L để thực hiện hành vi đồi bại. Nữ tài xế taxi đã phản kháng rồi mở cửa thoát ra khỏi xe kêu cứu còn Ngô Văn Cà Trương bỏ trốn vào rừng.

Tiếp nhận thông tin từ nữ tài xế taxi, lực lượng chức năng Bình Thuận đã truy tìm, bắt giữ Trương.

Trong vụ việc này, Trương chưa thực hiện được hành vi tới cùng, từ đó bạn đọc đặt câu hỏi, hành vi của Ngô Văn Cà Trương có phạm tội hiếp dâm hay không?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Trần Anh Hào (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì hiếp dâm là hành vi “dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân”.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 15 BLHS thì “phạm tội chưa đạt” là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.

Trong vụ việc này, về mặt khách quan: Trương đã có hành vi ôm, xé áo của chị L nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng do chị L phản kháng, mở cửa thoát ra khỏi xe và kêu cứu nên Trương không thể thực hiện hành vi hiếp dâm chị L. Ở đây có thể thấy, Trương không thực hiện được đến cùng hành vi phạm tội của mình là do nguyên nhân ngoài ý muốn của Trương, do sợ bị phát hiện nên Trương bỏ chạy vào rừng, không phải trường hợp Trương tự ý chấm dứt thực hiện hành vi phạm tội.

Về mặt chủ quan: Trương nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của chị L nhưng vì mục đích thoả mãn nhu cầu tình dục cá nhân mà vẫn cố ý thực hiện nên có lỗi cố ý trực tiếp.

Về chủ thể: Trương là người trên 18 tuổi nên có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Về khách thể: Hành vi của Trương đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm của chị L được pháp luật bảo vệ. Ngoài ra, hành vi của Trương còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Hành vi của kẻ xé áo nữ tài xế taxi có dấu hiệu tội hiếp dâm

Vì thế, mặc dù Trương không thể thực hiện đến cùng nhưng hành vi của người này đã có dấu hiệu của tội “hiếp dâm” ở giai đoạn “phạm tội chưa đạt” theo quy định tại Điều 15, Điều 141 BLHS.

Cũng theo Điều 57 BLHS cũng nêu rõ, đối với hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định theo các điều luật của Bộ luật hình sự về các tội phạm tương ứng tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến của sự việc cũng như ý định phạm tội của Trương nhằm đánh giá tính chất và mức độ phạm tội làm căn cứ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Đồng quan điểm, Luật sư Trần Thị Kim Quyền (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng cho rằng Trương đã có hành vi ôm, xé áo nạn nhân nhằm mục đích giao cấu với nạn nhân nên tội phạm hiếp dâm đã được cấu thành. Và ở tình huống này là phạm tội chưa đạt.