10 phút căng thẳng khống chế kẻ ôm, xé áo nữ tài xế taxi 22/06/2025 12:13

Ngày 22-6, Công an tỉnh Bình Thuận đã bàn giao Ngô Văn Cà Trương (35 tuổi, trú tỉnh Long An) cho Công an tỉnh Ninh Thuận để điều tra theo thẩm quyền.

Ngô Văn Cà Trương - người đã có hành vi ôm, xé áo nữ tài xế taxi cũng được xác định dương tính với chất ma túy.

Ngô Văn Cà Trương dương tính với ma túy.

Trước đó, trưa 21-6, Ngô Văn Cà Trương sau khi gây án ở Ninh Thuận - trên đường thuê taxi trốn chạy về hướng TP.HCM đã bị tổ CSGT thuộc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ.

Bước đầu xác định, vào lúc 17 giờ 35 phút ngày 20-6, chị NTTL là tài xế taxi nhận chở Trương từ bến xe Ninh Thuận đến xã Phước Chinh (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận).

Khi đến đoạn đường Ô Căm (xã Phước Trung, huyện Bác Ái), Trương bất ngờ quay qua ôm rồi xé áo chị L để thực hiện hành vi đồi bại. Nữ tài xế taxi đã phản kháng rồi mở cửa thoát ra khỏi xe kêu cứu còn Ngô Văn Cà Trương bỏ trốn vào rừng.

Tiếp nhận thông tin từ nữ tài xế taxi, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận đã triển khai các tổ tuần tra kiểm soát để chốt chặn và sử dụng hệ thống camera giám sát hành trình để truy vết đối tượng.

Đến trưa ngày 21-6, lực lượng công an phát hiện đối tượng đang di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bằng xe taxi điện nên điện báo cho Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận hỗ trợ.

Ngô Văn Cà Trương.

Thời điểm trên, một tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận gồm: Trung tá Đinh Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 cùng 3 cán bộ CSGT và Binh nhất Bùi Quốc Huy, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1A nhận được thông tin nên triển khai chuyển hướng truy bắt.

Lúc này xe taxi điện bất ngờ rời cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xuống trạm dừng chân ở nút giao Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc) để sạc pin. Khi tổ CSGT phát hiện, áp sát thì trên xe chỉ có tài xế taxi và người này cho biết hành khách đã rời xe vào trạm dừng chân ăn cơm.

Tổ tuần tra CSGT lập tức chia làm 2 hướng tiếp cận trạm dừng chân, tuy nhiên, khó khăn là không có hình ảnh nhận dạng đối tượng.

Trung tá Đinh Anh Tuấn, với kinh nghiệm từng là cảnh sát hình sự dày dạn trận mạc, đã ra phía sau trạm dừng chân quan sát, phát hiện cạnh đó là trụ sở một công ty cách nhau một hàng rào kẽm và phía bên kia cỏ dại mọc dày đặc, lút đầu người.

Ngô Văn Cà Trương xăm kín người.

Nhận định đây là con đường duy nhất đối tượng lẩn trốn nên Trung tá Tuấn lập tức ra hiệu cho Binh nhất Bùi Quốc Huy chia làm 2 hướng nhẹ nhàng bò qua hàng rào kẽm gai sau đó đứng dậy tiếp tục bí mật quan sát.

Thời gian căng như dây đàn, ngay khi phát hiện đám cỏ dại rung lên bất thường, Trung tá Tuấn và Binh nhất Huy đã lao vào khống chế Ngô Văn Cà Trương thành công.

Lúc đầu, Trương cho rằng mình bị bắt nhầm vì đang đi bắt dế cho chim ăn nên mới bò trong cỏ để tìm kiếm. Tuy nhiên, chỉ bằng một động tác giở áo của đối tượng với dày đặc hình xăm, Trung tá Tuấn đã lật tẩy, buộc Trương khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Từ lúc tiếp cận xe taxi, truy tìm trong trạm dừng chân, bò qua hàng rào khống chế buộc đối tượng khai nhận, Tổ CSGT chỉ mất hơn 10 phút để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.