Vụ xâm phạm chỗ ở tại Gia Lai: 3 người trong một gia đình bị kết án tù 09/04/2026 07:31

(PLO)- Tòa án xác định, các bị cáo có tội xâm phạm chỗ ở của người khác, trong khi các bị cáo một mực kêu oan.

Ngày 8-4, TAND khu vực 9 – Gia Lai mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về xâm phạm chỗ ở của người khác xảy ra tại thôn 7, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai), sau hai lần hoãn phiên tòa.

HĐXX tuyên phạt hai vợ chồng bị cáo Lê Thị Kim (62 tuổi), Nguyễn Phước Vũ (62 tuổi) mỗi người 6 tháng tù giam và Nguyễn Phước Cường (37 tuổi, con trai bị cáo) 9 tháng tù giam.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: LK.

Kết thúc phiên tòa, cả ba bị cáo đều kêu oan và cho biết sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm. Các bị cáo cho rằng, cáo trạng của Viện Kiểm sát thiếu khách quan… dẫn đến làm thay đổi bản chất vụ án.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 vẫn bảo lưu quan điểm, truy tố ba bị cáo về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Trước đó, ngày 26-6-2025, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên hủy bản án sơ thẩm ngày 9-9-2024 của TAND huyện Chư Păh cũ.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, vợ chồng bị cáo Kim đã ký hợp đồng ủy quyền cho bị cáo Cường được quyền “quản lý, sử dụng, chuyển nhượng, cho tặng” đối với thửa đất số 31, tờ bản đồ số 73 (thôn 7, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) nhằm mục đích đi vay.

Sau đó, bị cáo Cường đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho ông TVT (ngụ TP Pleiku, Gia Lai). Theo bị cáo Cường, đây là hợp đồng giả tạo, nhằm đảm bảo cho khoản vay 280 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 23-12-2021, ông TVT chuyển nhượng thửa đất lại cho vợ chồng ông Huỳnh Văn Quốc (ngụ thôn 7, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai).

Từ đây, giữa gia đình bà Kim và ông Quốc liên tục phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp. Đỉnh điểm, gia đình ông Quốc chở hai xe phân bò đổ thẳng vào nhà, buộc gia đình bà Kim phải rời khỏi nhà.

Để giải quyết tranh chấp, tháng 4-2022, gia đình bị cáo Kim khởi kiện ra tòa, đề nghị tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Phước Cường với ông TVT.

Ngày 4-7-2023, TAND TP Pleiku cũ xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và công nhận hợp đồng chuyển nhượng.

Trước đó, ngày 17-11-2022, bị cáo Cường về nhà, thấy có ổ khóa trước cửa nên trèo cổng vào nhà lấy gậy phá ổ khóa và cả gia đình bị cáo ở lại căn nhà này.

Ngày 28-1-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Păh cũ, tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án hình sự về xâm phạm chỗ ở của người khác quy định tại khoản 1, điều 158 của Bộ Luật Hình sự.

Đáng chú ý, ở hai bản án dân sự sơ thẩm và phúc thẩm về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cả hai cấp tòa ở tỉnh Gia Lai đều không tuyên buộc vợ chồng bà Kim phải bàn giao nhà đất cho bị đơn T hay cho ông Quốc. Tại thời điểm bà Kim bị khởi tố, cơ quan thi hành án dân sự cũng chưa ra quyết định thi hành án, cưỡng chế thi hành án đối với vợ chồng bà.