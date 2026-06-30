Xã hội trông chờ vào cơ quan báo chí mới 30/06/2026 06:27

(PLO)- Đòi hỏi từ cuộc sống vô cùng đa dạng, nhu cầu được tiếp cận thông tin kịp thời chính xác, được bảo vệ trước những oan trái… của công dân đều cần đến sự tham gia của báo chí.

Ngày 30-6-2026, một dấu mốc buồn của nhiều người làm báo, của bạn đọc từng yêu mến các tờ báo ở TP.HCM như Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM, Người Lao Động, Phụ Nữ TP…

Nhiều tờ báo có tuổi đời hơn nữa thế kỷ, ít nhất cũng vài chục năm. Các tờ báo được xây dựng từ những tờ tin đơn giản đến tờ tuần báo, báo cách nhật rồi mới lớn dần thành nhật báo.

Có thể nói báo chí TP.HCM đã nỗ lực vươn lên để kịp với nhu cầu được cung cấp thông tin của người dân TP và cả nước đồng thời cũng là phục vụ cho nhiệm vụ phát triển của TP. Báo chí đã kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, những vướng mắc của doanh nghiệp đến các cơ quan nhà nước, đến với các nhà lãnh đạo đồng thời báo cũng là lực lượng góp sức đấu tranh chống tiêu cực, chống tham ô, lãng phí… cuộc đấu tranh lâu dài và khó khăn mà đến nay Đảng và Nhà nước vẫn còn tiếp tục thực hiện.

Báo chí TP.HCM đã phát triển còn nhờ sự hướng dẫn, bảo vệ và thông cảm với nghề báo của nhiều lãnh đạo TP các thời kỳ. Báo chí TP.HCM đã phát triển cùng TP và cũng là phát triển vì TP!

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đội ngũ nhà báo của TP.HCM rất đông, chính họ góp sức tạo nên uy tín và sức sống cho báo chí TP.HCM, tạo được tin tưởng và yêu thương trong lòng bạn đọc cả nước. Phía sau từng măng-sét báo là vài ba thế hệ nhà báo với biết bao con người có lý tưởng. Họ mong muốn góp sức xây dựng xã hội công bằng tốt đẹp, họ góp mồ hôi, trí tuệ, tâm huyết và cả sự hy sinh thầm lặng cho nghề báo và họ đã tạo nên một “thị trường” báo chí năng động, đặc sắc, trách nhiệm và hữu ích.

Đồng loạt chấm dứt hoạt động nhiều tờ báo và tạp chí quen thuộc tại TP.HCM dù lý do gì, cũng để lại nhiều tiếc nuối và không ít băn khoăn cho những người làm báo và cho cả bạn đọc.

Đôi dòng về báo chí TP cũng là nói về tờ Pháp Luật TP.HCM, tờ báo tôi đã gắn bó 15 năm.

Từ ngày 1-7 năm nay, báo Pháp Luật TP.HCM chấm dứt hoạt động. Phía sau một quyết định hành chính là sự mất đi một tờ báo cùng với đó là cuộc sống hàng trăm người lao động và gia đình bị đảo lộn. Tâm tư, buồn và thất vọng cũng là bình thường, cá nhân tôi tuy đã nghỉ ở báo từ lâu vẫn có cùng tâm trạng. Sắp tới có thể có bạn rẻ qua một công việc khác, có người vẫn tiếp tục cầm bút ở môi trường mới. Dù sao tôi vẫn tin rằng các bạn rồi sẽ vượt qua những khó khăn lần này như đã từng bước qua những chông gai mà số đông trong chúng ta đã gặp.

Ông Phạm Phú Tâm tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam của báo Pháp Luật TP.HCM.

Vui là còn một số ít người của Pháp Luật TP.HCM được tiếp tục làm báo ở cơ quan báo chí mới, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, kinh nghiệm và tố chất đã rèn luyện và khẳng định từ thương hiệu Pháp Luật TP.HCM để đóng góp cho đơn vị mới.

Đòi hỏi từ cuộc sống vô cùng đa dạng, nhu cầu được tiếp cận thông tin kịp thời chính xác, được trình bày nguyện vọng chính đáng, được phản biện trong xây dựng pháp luật, được bảo vệ trước những oan trái… của công dân đều cần đến sự tham gia của báo chí.

Xã hội đang trông chờ vào sự phục vụ thiết thực và hiệu quả của các cơ quan báo chí chủ lực và các nhà báo còn được hoạt động.

Ngày 20-6, Thành ủy TP.HCM công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM và trao các quyết định về công tác nhân sự. Theo đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM gồm ba cơ quan báo chí trực thuộc và một đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP.HCM, có cơ cấu tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Trong đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên; bốn phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Khắc Văn, ông Cao Anh Minh, ông Trần Xuân Toàn và ông Tô Đình Tuân.