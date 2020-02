Xem xét điều chuyển hiệu trưởng lơ là chống dịch Corona

Ngày 3-2, khi đi kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch bệnh Corona, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã chỉ đạo Sở GD&ĐT TP xem xét điều chuyển đối với hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh) do không thực hiện đúng chỉ đạo.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng đã có văn bản cho phép học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên được nghỉ học ba ngày (từ ngày 3 đến hết ngày 5-2).



Trong thời gian này, các cơ sở giáo dục phối hợp với y tế địa phương chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại đơn vị để thực hiện các biện pháp khử trùng và tập huấn phòng, chống dịch bệnh Corona.

Tuy nhiên, sáng 3-2, khi chủ tịch UBND TP và ngành chức năng đi kiểm tra, tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi vẫn chưa dọn vệ sinh tổng thể, các phòng học chưa được quét dọn, bàn ghế chưa được lau chùi.

Chủ tịch UBND TP đã phê bình Ban giám hiệu nhà trường đã lơ là, thiếu tập trung thực hiện phòng, chống dịch, đồng thời yêu cầu nhà trường phải dọn vệ sinh, khử trùng ngay trong ngày. Ông Tùng cũng giao cho Sở GD&ĐT xem xét điều chuyển hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tới nơi khác.

Sáng cùng ngày, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Corona tại Trường THPT An Dương (huyện An Dương), đã phê bình hiệu trưởng trường này do chưa nghiêm túc chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện phòng, chống dịch.

Tại thời điểm kiểm tra, trường chỉ phân công một số giáo viên, nhân viên dọn sân trường, hành lang còn các phòng học vẫn cửa đóng then cài chưa được dọn dẹp, khử trùng theo đúng tinh thần chỉ đạo của TP.