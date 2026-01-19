Xây nhà ‘Chìa khóa trao tay’ – Giá trị khác biệt tạo nên uy tín Chất Uy 19/01/2026 11:01

(PLO)- Xây nhà lần đầu thường khiến nhiều gia chủ bỡ ngỡ, chưa biết nên bắt đầu từ đâu và cần chuẩn bị những gì. Để giải quyết điều này, Chất Uy cung cấp những thông tin thiết yếu về xây nhà trọn gói – “Chìa khóa trao tay”, giúp chủ đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng, tiết kiệm thời gian và yên tâm về chất lượng công trình.

Xây nhà “Chìa khóa trao tay” là gì?

Xây nhà “Chìa khóa trao tay”, còn gọi là xây nhà trọn gói, là hình thức chủ đầu tư ký hợp đồng giao toàn bộ quá trình xây dựng cho một đơn vị duy nhất. Nhà thầu sẽ đảm nhận từ khâu thiết kế, xin giấy phép, thi công phần thô, hoàn thiện đến lắp đặt nội thất theo thiết kế ban đầu và bàn giao công trình sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Với mô hình này, gia chủ chỉ cần làm việc với một đầu mối, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, kiểm soát chi phí hiệu quả, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh nhờ quy trình rõ ràng, tiến độ cam kết và chính sách bảo hành minh bạch.

Xây nhà “Chìa khóa trao tay” là dịch vụ được nhiều gia chủ chọn lựa nhờ sự tiện lợi.

Quy trình xây nhà “Chìa khóa trao tay” trọn gói tại Chất Uy

Quy trình xây nhà “Chìa khóa trao tay” trọn gói được triển khai theo từng bước rõ ràng, khoa học, giúp gia chủ dễ dàng theo dõi tiến độ, kiểm soát chi phí và an tâm về chất lượng trong suốt quá trình xây dựng.

Bước 1: Lập kế hoạch & thiết kế

Chất Uy tư vấn nhu cầu, khảo sát thực tế khu đất, triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc – kết cấu – nội thất, đồng thời lập dự toán chi phí và ký hợp đồng xây dựng trọn gói.

Bước 2: Xin giấy phép xây dựng

Đơn vị thi công chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý, bản vẽ và đại diện chủ đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định.

Bước 3: Thi công xây dựng

Công trình được triển khai từ chuẩn bị mặt bằng, thi công móng, phần thô đến hoàn thiện, lắp đặt hệ thống điện nước, thiết bị và nội thất theo thiết kế đã thống nhất.

Bước 4: Nghiệm thu & bàn giao

Chất Uy tiến hành kiểm tra chất lượng tổng thể, hoàn tất hồ sơ hoàn công, bàn giao nhà đúng tiến độ và thực hiện bảo hành, bảo trì theo cam kết hợp đồng.

Đơn giá xây nhà “Chìa khóa trao tay” tại Chất Uy

Trước khi ký hợp đồng xây dựng trọn gói, gia chủ nên tham khảo báo giá chi tiết để nắm rõ kết cấu và vật liệu từng hạng mục. Mức giá tại Chất Uy phụ thuộc vào loại công trình:

● Nhà phố: chỉ từ 6.500.000 – 7.500.000 đ/m²

● Biệt thự: chỉ từ 8.000.000 – 10.000.000 đ/m²

● Nhà vườn: chỉ từ 7.000.000 – 8.000.000 đ/m²

● Nhà mái Nhật: chỉ từ 7.000.000 – 8.500.000 đ/m²

● Nhà mái Thái: chỉ từ 7.500.000 – 9.500.000 đ/m²

***Lưu ý: Bảng giá xây nhà trọn gói - “Chìa khóa trao tay” chỉ mang tính tham khảo. Giá áp dụng cho nhà phố, nhà ở có diện tích từ 100 m² trở lên và đường hẻm rộng tối thiểu 5 m. Với những công trình nhỏ hơn hoặc yêu cầu kỹ thuật cao hơn, chi phí thực tế có thể cao hơn.

Ngoài ra, tổng chi phí còn phụ thuộc vào thiết kế, vị trí và thời điểm thi công. Để nhận báo giá chính xác, vui lòng liên hệ hotline Chất Uy: 0969.085.669 – 0969.835.669.

Chất Uy - Đơn vị xây nhà “Chìa khóa trao tay” trọn gói uy tín, chuyên nghiệp

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Chất Uy cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói “Chìa khóa trao tay” chuyên nghiệp, minh bạch về hạng mục và đơn giá. Đội ngũ kỹ sư và kiến trúc sư giàu chuyên môn đồng hành cùng gia chủ, đảm bảo ngôi nhà bền vững, tiện nghi và đúng tiến độ. Với triết lý “Làm Đúng Cam Kết”, Chất Uy đã trở thành lựa chọn tin cậy của hàng nghìn gia đình Việt.

Chất Uy cam kết:

● Mang đến cho khách hàng sự tin tưởng, an tâm tuyệt đối vào năng lực của Chất Uy.

● Chỉ sử dụng đúng chủng loại vật tư đã thỏa thuận, nói không với vật liệu kém chất lượng.

● Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình thi công.

● Thi công đúng chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ mọi hạng mục.

● Cam kết “Làm thật - Ăn thật”, mọi phát sinh được trao đổi và thống nhất rõ ràng với khách hàng trước khi thi công.

● Cam kết bảo hành, bảo trì đầy đủ và hỗ trợ ngay cả sau khi hết hạn hợp đồng.

Chất Uy sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, lành nghề và tận tâm.

Bạn có thể tham khảo báo giá chi tiết xây nhà trọn gói - “Chìa khóa trao tay” tại Chất Uy để nắm rõ các hạng mục thi công, vật tư sử dụng và chi phí tương ứng, từ đó dễ dàng lựa chọn phương án phù hợp với ngân sách và nhu cầu thực tế của gia đình.