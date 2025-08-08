Xử phạt công ty có 16 mỹ phẩm cùng vi phạm 1 lỗi tại cùng thời điểm 08/08/2025 16:46

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng đối với Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái, địa chỉ tại 192/19 phố Thái Thịnh, phường Láng Hạ, Đống Đa (cũ), TP Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0106697782.

Quyết định được đưa ra do Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái đã kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), vi phạm quy định tại Điều 71 Nghị định 117/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 124/2021.

Tình tiết tăng nặng là công ty này có 16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi tại cùng thời điểm thanh tra.

Ngoài bị phạt tiền, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện biện pháp tiêu hủy toàn bộ 16 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.