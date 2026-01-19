Yêu cầu đưa dự án thủy lợi sông Lèn vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 19/01/2026 17:34

(PLO)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quy trình vận hành các hạng mục thuộc Dự án thủy lợi sông Lèn, đồng thời yêu cầu cơ quan liên quan phối hợp đưa dự án vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.

Chiều 19-1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định ban hành quy trình vận hành hệ thống thủy lợi sông Lèn.

Đây là dự án trọng điểm có vai trò kiểm soát mặn – ngọt, cấp nước tưới tiêu và nước sinh hoạt cho hàng trăm nghìn người dân, cũng như phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Sở NN&MT được giao phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã tổ chức công bố công khai quy trình vận hành, đồng thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo và đề xuất điều chỉnh kịp thời nếu phát sinh bất cập trong quá trình thực hiện.

Cầu xây xong đã lâu, nhưng người dân vẫn chưa thể lưu thông do chưa được bàn giao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hệ thống thủy lợi sông Lèn là công trình mới, chưa được kiểm nghiệm đầy đủ trong thực tiễn, đặc biệt đối với công tác thoát lũ, ngăn lũ và phòng chống ngập úng. Vì vậy, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá để kịp thời hiệu chỉnh, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy trình vận hành, bảo đảm an toàn và hiệu quả công trình.

Theo thiết kế, hệ thống thủy lợi sông Lèn sẽ cung cấp nước tưới cho hơn 18.000ha đất canh tác, 4.800ha nuôi trồng thủy sản; bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 770.000 người dân; phục vụ chăn nuôi và khoảng 2.000ha đất tại các khu công nghiệp. Dự án cũng góp phần cải thiện môi trường sinh thái, bảo đảm an toàn giao thông thủy, bộ trong khu vực.

Trao đổi với pv PLO, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho biết sau khi UBND tỉnh ban hành quy trình vận hành, Sở đang cử cán bộ tham gia đào tạo.

Hình ảnh cây cầu cống sông Lèn nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Riêng đối với hạng mục cầu thuộc dự án hiện vẫn bị rào chắn, ông Nam cho hay thẩm quyền quyết định đưa cầu vào sử dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án Kexim 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa để hoàn tất công tác đào tạo vận hành.

Theo ông Trung, dự kiến trước Tết Nguyên đán năm nay sẽ hoàn tất các thủ tục bàn giao, đưa các công trình thuộc dự án vào sử dụng.

Trước đó, PLO đưa tin cây cầu bắc qua sông Lèn là một trong các hạng mục thuộc dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (Nghệ An)”. Dự án do Bộ NN&PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỉ đồng, dự án được khởi công từ tháng 6-2021.

Dự kiến trước Tết Nguyên đán năm nay sẽ hoàn tất các thủ tục bàn giao, đưa các công trình thuộc dự án vào sử dụng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG



Theo đó, tiểu dự án sông Lèn, Thanh Hóa gồm ba hạng mục trọng tâm gồm cống ngăn mặn, âu thuyền và cầu giao thông. Cây cầu có chiều dài khoảng 405 m, rộng 7,5 m, nối liền địa bàn hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn, được người dân địa phương kỳ vọng sẽ chấm dứt cảnh đi đò kéo dài nhiều năm qua.

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cây cầu hoàn thành nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng, nhiều người dân không khỏi hụt hẫng, trong khi đó nhiều người dân vẫn phải đi đò, rất bất tiện, nhất là mùa mưa lũ. “Nhìn cầu mà không được đi, ai cũng xót”, một người dân chia sẻ.