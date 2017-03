Giả cảnh sát cướp xe SH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 1-10, anh LCC (ngụ đường Bình Giã, TP Vũng Tàu) chạy xe tay ga hiệu SH đến đường Nguyễn Thái Học thì bị hai thanh niên đi xe máy vượt lên, tự xưng là “cảnh sát hình sự” chặn xe của anh C. Một người dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh C. rồi móc còng số 8 định khống chế anh C. khiến anh hoảng sợ bỏ chạy để xe lại. Lập tức chúng cướp lấy xe SH của anh C.

