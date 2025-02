Người mua vàng bất ngờ với thông tin mới này 28/02/2025 16:03

(PLO)- Thuế quan bất ngờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục là tâm điểm gây sức ép lên giá vàng thế giới và người mua vàng có lý do để lo lắng.

Giá vàng thế giới hôm nay 28-2 chạm mức 2.854 USD/ounce, tương đương 88,8 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng ngày 25-2 lúc chạm đỉnh lịch sử 2.941 USD/ounce, tương đương 91,5 triệu đồng/lượng, vàng đã mất đến 2,7 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, vàng đã mất mốc 2.900 USD vì lý do sức mạnh của đồng USD tăng lên, phần còn lại là do áp lực bán trên thị trường vàng.

Làn sóng bán tháo diễn ra sau thông báo thuế quan bất ngờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ban đầu, ông Trump đã hứa sẽ trì hoãn việc áp dụng thuế quan đối với cả Canada và Mexico cho đến tháng 4.

Tuy nhiên, ông Trump đã thông báo rằng thuế quan 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào tuần sau, cùng với thuế quan 10% đã áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, được thực hiện vào đầu tháng 3.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang chú ý đến báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sắp được công bố.

Theo ước tính của nhiều tổ chức, PCE của tháng 1-2025 dự kiến đã tăng 0,3% so với tháng trước và 2,5% so với năm trước. Những con số này cho thấy lạm phát vẫn cao so với kỳ vọng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Fed có khả năng kéo dài cắt giảm lãi suất, và điều này đang gây áp lực lên giá vàng.

Theo Gold Price, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua lãi đến 88 USD/ounce, tương đương 2,8 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua lãi đến 366 USD/ounce, tương đương 11,4 triệu đồng/lượng.