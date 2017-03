Giả doanh nhân buôn ma túy

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt phá thành công đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An, thu giữ sáu bánh heroin và 0,5 kg ma túy đá.

Trước đó, ngày 12-12, Nguyễn Thị Hương (38 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) trong vai “con buôn” đánh hàng đồ nhựa và sữa từ Lào qua Hà Tĩnh về TP Vinh. Tuy nhiên, các trinh sát đã hóa trang đeo bám theo Hương.

Khi xe khách qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh), một tổ công tác đón lõng nhưng trên xe khách đông người nên rất khó phá án, bắt giữ Hương. Các chiến sĩ Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục hóa trang, bám sát xe khách chở Hương từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để lựa chọn thời cơ phá án thích hợp, an toàn cho người dân.

Nguyễn Thị Hương cùng tang vật ma túy đá cất giấu trong các hộp sữa. Ảnh: CTV

Đến chiều 12-12, khi Hương xuống xe tại phường Cửa Nam (TP Vinh) thì trinh sát ập vào bắt quả tang Hương đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm bốn bánh heroin (trọng lượng 1,3 kg) Hương cất giấu trong chậu nhựa và 0,5 kg ma túy đá ngụy trang trong 10 hộp sữa.

Đến ngày 13-12, Hương khai đang còn hai bánh heroin mà Hương còn cất giấu trong chậu nhựa mà cảnh sát chưa phát hiện ra. Tiến hành khám xét, Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An thu giữ thêm tang vật hai bánh heroin (gần 700 g) của Hương.

Bước đầu Hương khai thời gian qua Hương đóng giả doanh nhân buôn bán hàng gia dụng, hoa quả từ Lào về TP Vinh nhằm che giấu cho đường dây ma túy xuyên quốc gia. Số heroin Hương mua từ Lào tuồn vào TP Vinh để bán lại cho các đầu nậu khác kiếm tiền lời.

Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An cho biết để triệt phá được đường dây ma túy xuyên quốc gia trên, từ tháng 6-2014 Phòng đã thành lập chuyên án để theo dõi Hương. Hương thường mua bán số lượng rất lớn ma túy từ Lào về Nghệ An bằng những thủ đoạn rất tinh vi nên các chiến sĩ cảnh sát rất vất vả để phá thành công chuyên án.

Hiện Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng mở rộng chuyên án trên, truy bắt các đối tượng liên quan.