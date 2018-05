Vì sao bắt được kẻ cướp giật nhưng phải thả?

Phân biệt công an thật, công an dỏm? Theo Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó Trưởng Công an quận 4, một trong những đặc điểm quan trọng để phân biệt công an thật và công an dỏm là giấy tờ, thẻ ngành công an. Công an sẽ mời người dân về trụ sở công an phường gần nhất tại thời điểm bị giật để làm việc, không yêu cầu dân giao tài sản. Công an dỏm thường có biểu hiện như cặp mắt dáo dác vì sợ bị phát hiện, tay chân lóng ngóng, luôn yêu cầu người dân giao tài sản...