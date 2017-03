Một kỹ sư vào bệnh viện nhảy lầu

Các bác sĩ và nhân viên y tế cho biết khoảng 5 giờ sáng cùng ngày có nghe tiếng động lớn bên ngoài cao ốc, sát nơi thu phí bệnh viện. Khi chạy ra, mọi người nhìn thấy một nam thanh niên nằm bất động dưới dất. Nạn nhân bị rách da vùng trán làm lộ sọ, không bắt được mạch, lơ mơ rất nguy kịch. Các bác sĩ và nhân viên y tế lập tức nẹp cố định cổ, cột sống và lưng rồi đưa nạn nhân vào khoa Cấp cứu.

Theo người nhà, nạn nhân tên là BT, 31 tuổi, kỹ sư cơ khí, chưa vợ, nhà ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

 Trước đó, chiều 28-2, các bác sĩ và thân nhân bệnh nhân tại BV Lê Lợi (TP Vũng Tàu) nhìn thấy một người đàn ông trèo ra lan can tầng hai khoa Ngoại. Người này có nhiều vết xăm trổ trên người, nói nhảm một mình và tỏ ý định nhảy lầu.





Thi thể người nhảy lầu tự tử được BV tỉnh Khánh Hòa bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Ảnh: CT

Công an TP Vũng Tàu cùng cảnh sát cơ động được điều đến hiện trường. Lực lượng công an đã huy động các tấm đệm trên giường bệnh lót dưới đất đề phòng người đàn ông bất chợt nhảy xuống. Sau gần một giờ thuyết phục, người đàn ông tỏ ra hợp tác với công an, định trèo vào bên trong nhưng bất ngờ quay lại leo qua lan can và nhảy xuống đất.

Vị trí người đàn ông rơi xuống có vài tấm đệm lót phía dưới nên thương tích không nghiêm trọng. Lực lượng công an cùng các bác sĩ đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên xe đẩy tới phòng cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông chưa xác định được tên tuổi, có biểu hiện của người nghiện ma túy.

CÔNG THI - KHÁNH LY