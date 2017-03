Người phụ nữ bán vé số bị cướp chém

Công an quận 10, TP.HCM đang điều tra, truy xét hung thủ đâm chém một phụ nữ giữa ban ngày. Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan công an và trình báo của nạn nhân LTP (46 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức), sáng 27-2, bà P. điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Khi đến giao lộ Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Duy Dương (quận 10) thì bất ngờ có hai thanh niên đi trên một xe máy ép xe bà P. Người thanh niên ngồi sau rút mã tấu chém liên tiếp hai nhát vào tay bà P. làm bà té xuống đường. Ngay sau khi gây án hai sát thủ rồ ga tẩu thoát, bà P. được người đi đường đưa vào bệnh viện băng bó thương tích. Khi trình báo công an, bà P. đặt nghi vấn liên quan đến chuyện nợ nần của bà trước đây. Theo đó, đầu năm 2011 bà có vay mượn 10 triệu đồng của một người tên T. (chưa rõ lai lịch) với lãi suất 100.000 đồng/ngày. Trả lãi được sáu tháng thì bà P. không còn khả năng nên bị T. gây áp lực để đòi nợ. Bà P. nghi ngờ việc trên là do T. gây ra. H.TUYẾT